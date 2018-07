„Tineri pe înălţimi”, eveniment desfășurat simultan în 9 ţări

Descriere foto: „Tineri pe înălţimi” se află la a patra ediţie și se desfășoară simultan în 9 ţări; În România are loc în Piatra Craiului

„Tineri pe înălţimi” se află la a patra ediţie şi caracterul său unic este dat de faptul că se desfăşoară în aceeaşi perioadă, în peste 50 de arii naturale protejate din Alpi şi Carpaţi, din 9 ţări – Austria, Franţa, Germania, Italia, Slovenia, Elveţia, Polonia, România şi Slovacia – şi constă în parcurgerea unui traseu turistic care să aibă ca punct final un vârf de munte.„Obiectivul activităţii este apropierea tinerilor de zonele montane şi implicit de ariile naturale protejate. Prin această activitate se urmăreşte cultivarea dragostei şi a respectului pentru natură, insuflarea spiritului civic şi a solidarităţii în exprimarea idealurilor comune”, au precizat reprezentanţii Administraţiei Parcului Piatra Craiului.Tematica „Youth at the top” din acest an o reprezintăÎn cadrul excursiei tematice organizate de Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului, participanţii vor avea ocazia să descopere spectaculozitatea acestuia parcurgând traseul „Refugiul Diana – Vârful Padina Popii – Cabana Curmătura. Pe parcursul excursiei vor afla informaţii despre tematica activităţii şi vor desfăşura o serie de jocuri creative şi educaţionale în baza acesteia.Participanţii vor înnopta la cabana Curmătura, iar a doua zi, se vor întoarce în Zărneşti pe traseul „Cabana Curmătura - Valea Curmătura - Fântâna lui Botorog”.Mai multe detalii despre manifestarea internațională se pot afla pe www.youth-at-the-top.org