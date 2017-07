Timp de 15 zile avem „Festivalul Promenadelor” la Brașov

Descriere foto: Festivalului Promenadelor la Brașov, prima ediție: „Lumea cea nouă”; Sursa: newsbv.ro



Tema primei ediții a Festivalului Promenadelor este „Lumea cea nouă”!



Timp de 15 zile la Festivalul Promenadelor se pregătesc o mulțime de evenimente prin care oraşul de sub Tâmpa va celebra vechile sale Promenade istorice, într-un itinerariu către „Lumea cea nouă”.



În perioada 8 – 22 iulie Brașovul își va dezvălui creativitatea, istoria și efervescența prin promenadele sale istorice revitalizate printr-un Festival inedit în peisajul românesc. Cu peste 70 de artiști, ateliere interactive, concerte jazz, rock, fanfară, tururi ghidate, proiecții, reconstituiri istorice, expoziții și multe alte surprize, prima ediție a Festivalului își propune să fondeze o nouă mentalitate dedicată bucuriei de a fi la… Promenadă.



Publicul va fi invitat să redescopere bucuria plimărilor în aer liber, într-un itinerariu artistic despre vechi și nou. Fiindcă Promenada a reprezentat dintotdeauna o linie de intersecție între vechi și nou. Promenadele vechi cultivau plăcerea de a admira o zonă de belvedere, reprezentând, în același timp, o zonă în care se etala tot ce era mai frumos, mai nou apărut în societate. Un spațiu în care este promovată diversitatea prin întregul său spectacol. Apar mașini noi, locuri noi, cafenele noi, sedii noi, distracții noi, arte noi.



„Festivalul Promenadelor” este primul eveniment care unește sub același concept îmbinarea dintre istorie – muzică – artă.



Festivalul își propune să revalorifice spațiile tradiționale de plimbare prin intermediul a trei coordonate: istorie – muzică – artă, prilej cu care activitățile Festivalului vor contura firesc un nou tip de promenadă, contemporană. Festivalul va porni de la reconstituire istorică până la cea mai nouă muzică metal rock și cea mai în vogă muzică jazz. Reunite sub tema „Lumea cea nouă”, activitățile festivalului vor prezenta „noutatea” așa cum a apărut în istorie, însă și noutatea contemporană dată de noul concept al Promenadei. Cu alte cuvinte, Festivalul Promenadelor Brașovului cuprinde, prin toate evenimentele sale, o componentă de intervenție culturală de regenerare urbană.



Pe lângă faimoasele concerte de fanfară, Promenadele de altă dată au găzduit diverse activități culturale (cinematograf, festivități locale) și au inspirat artiștii epocii. Ca o urmare firească, organizatorii festivalului de acum, propun trei noi promenade grupate tematic: Promenada Artelor, Promenada Copiilor și Promenada Istorică, fiecare marcate de evenimente inedite.



Spațiile de desfășurare vor fi: Promenada de Sus (Sub Tâmpa și Bastionul Țesătorilor), Promenada de Jos (Parcul Nicolae Titulescu), Promenada Regală (lângă Bastionul Graft și După Ziduri), Piața Sfatului și noua piațetă de lângă ARO.



Cu evenimente de amploare organizate în mod deosebit în week-end-uri, Festivalul își propune să devină un reper pe harta evenimentelor estivale, echipele implicate în organizare având experiența a numeroase proiecte culturale de tradiție în România.





PROMENADA ARTELOR este zona dedicată muzicii, fotografiei și filmului. Aici vor avea loc concerte rock (Sub Tâmpa), jazz (După Ziduri) și proiecții de filme artistice (Bastionul Țesătorilor). Concertele sunt programate în fiecare sâmbătă seara.



Primul concert va avea loc sâmbătă, 8 iulie 2017, de la ora 20:00, unde vor participa finaliștii prestigiosului concurs internațional Wacken Metal Battle, etapa România 2017. Revelațiile anului în materie de metal românesc E-An-Na, Guerrillas, Saddayah, Divided By Perception vor concerta în aer liber la Promenada de Sub Tâmpa.



Cel de-al doilea concert va avea loc sâmbătă, 15 iulie 2017, de la ora 19.00, la Promenada După Ziduri, prin recitalul a trei dintre cele mai apreciate trupe de jazz autohtone: Irina Sârbu Band (cu Ciprian Parghel – contrabas, Tudor Parghel – percuții și Puiu Pascu – pian), A-C Leonte Band (Ana Cristina Leonte – voce, Tavi Scurtu – percuție) și New Landscapes (Ana Maria Galea – voce, Daniel Csikos – pian, Răzvan Cojanu – contrabas).



Iar cel de-al treilea concert, parte din Promenada Istorică, va avea loc sâmbătă, 22 iulie 2017, la închiderea Festivalului, în Piața Sfatului, de la ora 19:00, cu participarea extraordinară a fanfarelor militare.



PROMENADA COPIILOR este zona educației culturale, cu activități creative și educative: ateliere de confecționat mici instrumente muzicale, ateliere de povești sonore, ateliere de desen, ateliere de colorat litografie istorică, ateliere de sculptură în lemn – modele din perioada Belle Epoque și interbelic, ateliere de bandă desenată istorică și gala câștigătorilor festivalului școlar de teatru ,,Lumea scenei cu cei mici”.



PROMENADA ISTORICĂ este rezervată Promenadelor de altădată, cu expoziția în aer liber de fotografie istorică Promenada Brașovului de altădată (Promenada de Jos); expoziția tematică inspirată din contextul istoric și artistic al promenadelor (Bastionul Graft), cu sprijinul doamnei Adina Nanu (singura autoare din România care a scris despre istoria costumului); reconstituiri istorice în costume de epocă de la sfârșitul secolului XIX, dar și din perioada interbelică (activitate coordonată de domnul Adrian – Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei ,,George Oprescu” București), tururi ghidate ,,Cetatea Brașovului văzută din Promenadă”, un decor de fotografie istorică ,,Salutări din Brașov”, un oficiu poștal pentru corespondență de epocă și poate cel mai spectaculos eveniment al festivalului, concertul de muzică de promenadă cu participarea celei mai importante fanfare militare din România, Muzica Reprezentativă a MAPN – pentru prima dată în orașul Brașov după o absență de aproape 30 de ani – și, nu în ultimul rând, participarea Muzicii Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. Concertul fanfarelor va avea loc sâmbătă, 22 iulie 2017, de la ora 19:00 în Piața Sfatului.





Festivalul Promenadelor Brașovului este organizat de UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România și Muzeul Județean de Istorie Brașov, fiind finanțat din bugetul Municipiului Brașov și cofinațat de Consiliul Județean Brașov.



Intrarea este liberă la toate evenimentele incluse în programul Festivalului.