„The HUMANS”, cu piesa „Goodbye” reprezintă România la Eurovision 2018

Descriere foto: Trupa „The HUMANS”, cu piesa „Goodbye” reprezintă România la Eurovision 2018; Sursa: eurovision.tvr.ro

România va fi reprezentată la Eurovision 2018 de trupa „The HUMANS”, cu piesa „Goodbye”, în finala care va avea loc în luna mai, la Lisabona.



Duminică, 25 februarie 2018, publicul român a ales piesa câştigătoare a Selecţiei Naţionale Eurovision 2018.



Formația câștigătoare a Eurovision 2018 România ne va reprezenta la Lisabona în semifinala II, iar dacă țara noastră se califică, va ajunge să concureze în marea finala din 12 mai 2018 de la Lisabona.



Trupa „The HUMANS” cu piesa Goodbye a fost desemnată câştigătoare a Finalei Eurovision Romania 2018. Artiștii de la The HUMANS au oferit un moment special cu piesa „Goodbye” o combinație de stiluri funk-pop-rock.



Trupa „The HUMANS” a fost formată în urmă cu un an și este compusă din șase membri: Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).



Piesa „Goodbye” a primit 3277 de voturi de la public în timpul celor 60 de minute alocate televotingului la Selecţia Naţională Eurovision.



Melodia, compusă de Alexandru Matei şi Alin Neagoe, pe versurile textierei Cristina Caramarcu, a fost desemnată să reprezinte România Eurovision Song Contest, exclusiv de telespectatori.



Pe locul al doilea s-au clasat Alexia & Matei cu piesa „Walking On Water”, care a obţinut 3114 voturi, urmaţi de Feli, cu „Bună de iubit”, melodie care a înregistrat 2862 de voturi.



„Vrem să le mulţumim tuturor celor care ne-au votat. Într-un an de zile, am făcut atât de multe lucruri frumoase şi iată că am câştigat finala Eurovision România 2018. Această formaţia abia împlineşte un an. E o bucurie, o certitudine, acum, la aniversarea unui an de când am format această trupă. Mulţumim pentru vot şi pentru încredere“, au declarat membrii trupei „The HUMANS”.



Pentru Marea Finală, Televiziunea Română a organizat un show uriaş la Sala Polivalentă, pentru care a lucrat o echipă de 300 de oameni, coordonată de regizorul Petre Năstase. Spectacolul a avut două scene, 350 metri pătraţi de ecrane LED şi un show laser, iar 14 camere de filmat au urmărit toate momentele.



În acest an, Selecţia Naţională s-a desfăşurat sub sloganul „Eurovision uneşte România!“ Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, Selecţia Naţională a avut cinci semifinale, organizate în cinci oraşe unite cu ocazia Centenarului de tema alegerii reprezentantului ţării noastre la etapa internaţională a Concursului Eurovision 2018. La capătul celor cinci show-uri ale semifinalelor Eurovision România, 15 piese au concurat duminică, 25 februarie, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti.



Cel mai recent single lansat de trupa The Humans, “Goodbye” – compus de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu şi Alexandru Matei – este așadar piesa care va reprezenta România la Concursului Eurovision 2018.



Ediţia de anul acesta a Eurovision va avea loc la Lisabona, cu semifinalele programate pe 8 şi 10 mai 2018 şi finala, pe 12 mai 2018.



România face parte dintre cele 18 ţări care vor concura în cea de-a doua semifinală a competiţiei Eurovision 2018, în prima semifinală fiind înscrise 19 candidate. Împărţirea ţărilor participante pe semifinale este următoarea:



• Semifinala 1 - prima parte: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania;

• Semifinala 1 - partea a doua: Armenia, Austria, Croaţia, Cipru, Finlanda, Macedonia, Grecia, Irlanda, Elveţia;



• Semifinala 2 - prima parte: Australia, Danemarca, Norvegia, Moldova, România, Rusia, San Marino, Serbia, Olanda;

• Semifinala 2 - partea a doua: Ungaria, Georgia, Malta, Muntenegru, Letonia, Polonia, Slovenia, Suedia, Ucraina.



Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) - Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia - sunt calificate direct în finală, alături de gazdă, anul acesta, Portugalia.



(Cântăreţul portughez Salvador Sobral, a câştigăt ediţia din 2017 a concursului Eurovision, cu piesa „Amar Pelos Dois”, stabilind astfel țara desfășurării concursului Eurovision în acest an - Portugalia).





Ordinea intrării ţărilor în finală, care va avea loc pe 12 mai, va fi stabilită prin tragere la sorți de către organizatori.