Test important pentru Corona Brașov, în etapa a 8-a din Divizia „A”

Sala Sporturilor „D. Popescu Colibași” găzduiește duminică, 7 noiembrie, începând cu ora 12:00, derby-ul seriei A al Diviziei „A”, dintre CSM Corona Brașov și CSM Galați.



Formația brașoveană antrenată de Alin Bondar întâlnește la finalul acestei săptămâni, pe teren propriu, echipa CSM Galați, principalul adversar în lupta pentru promovarea directă în sezonul viitor al Ligii Naționale la handbal feminin. Momentan, gruparea din Galați este singura echipă neînvinsă din Seria A.



În acest sezon, Corona Brașov a acumulat 13 puncte din șase partide disputate (4 victorii, un egal și o înfrângere).



Antrenorul principal al Coronei Brașov, Alin Bondar, a pregătit cu atenție meciul din runda a 8-a:



„Este un joc important pentru noi! Un joc unde vom întâlni echipa cu cel mai experimentat lot din Divizia „A”, lot în componența căruia exista jucătoare cu multă experiență acumulata în campionate de primă ligă, unele chiar cu prezențe în cupele europene și care au mai îndeplinit obiective de promovare în prima ligă.





Este singura formație din seria noastră care, încă, nu a pierdut vreun punct în această ediție de campionat, având victorii pe linie. Totuși, chiar dacă, din punct de vedere al experienței, adversara din Galați ne este clar superioară, pentru noi este important doar cum ne vom prezenta la ora jocului.





Fetele s-au pregătit bine, cunosc ce joacă echipa din Galați din punct de vedere tactic, știu ce poate fiecare jucătoare în parte, așa că sperăm ca la ora jocului să fim într-o formă sportivă bună și să câștigăm acest meci!”.



Ana-Maria Vacariu, golghetera echipei de sub Tâmpa, are încredere în echipă: „Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci, ține de noi să dăm totul pe teren, pentru a obține cele 3 puncte. Știm că nu va fi deloc ușor, dar am încredere în echipă că putem face un rezultat bun.

Ne pare rău că partida se joacă fără spectatori, ne doream să fie lângă noi, fizic, dar știm că ne susțin indiferent de circumstanțe și pentru asta le mulțumim!”



La rândul lui, noul Președinte al Coronei Brașov, Radu Miclăuș, aflat în prima săptămână de activitate la poalele Tâmpei declară:



„Aștept cu mare interes și entuziasm să iau parte la primul meci al echipei de handbal din noua mea calitate. Am încredere că echipa va reuși să se mobilizeze și să arate un joc bine legat. Este un sezon foarte important pentru noi, în care nu ne mai permitem pași greșiți pentru că ne dorim să ne atingem obiectivul propus și asumat în fața brașovenilor. Am un respect deosebit pentru istoria handbalului brașovean și îmi doresc ca prin aportul meu la munca și eforturile întregii echipe de la Brașov să reușesc să ducem mai departe această moștenire valoroasă. Îmi pare rău că nu-i vom avea alături în sală și pe suporteri, mi-ar fi plăcut să-i cunosc dar, prin transmisiunea online pe care am stabilit-o, sunt convins că le-am făcut o bucurie. De asemenea, îmi doresc să ne bucurăm și duminică, la final de meci.”



Meciul dintre CSM Corona Brașov și CSM Galați va putea fi urmărit online pe canalul de YouTube al clubului, la acest link



Accesul spectatorilor și al presei nu este permis la meci din cauza restricțiilor sanitare impuse de pandemia de coronavirus.