Termenul de depunere al Declarației 600, amânat până pe 15 aprilie

Descriere foto: Guvernul a prelungit termenul de depunere a Formularului 600; Sursa: bizbrasov.ro



Guvernul a decis astăzi să amâne până pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600.



Ministrul Finanțelor a anunțat anterior că Guvernul va amâna termenul de depunere, dar amânarea va fi decisă „în vederea eliminării acestui formular”. „Vom amâna termenul de depunere, dar îl amânăm în vederea eliminării”, a spus, luni, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.



Întrebat dacă, în aceste condiții, contribuabilii mai trebuie să depună Declarația, ministrul a răspuns, clar, că nu. „NU! Cât timp eu spun, ca Guvern, că este vorba de eliminarea acestui formular, nu am de ce să mai spun contribuabililor că trebuie să îl mai depună”, este mesajul ministrului Finanțelor.



Anterior, premierul desemnat Viorica Dăncilă a afirmat că Guvernul va renunța la Declarația 600 din această săptămână, la scurt timp după ce ministrul desemnat al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a reiterat că termenul de depunere a formularului, în prezent 31 ianuarie, va fi prelungit.



Formularul 600 a stârnit controverse în ultimele săptămâni, întrucât impune unor persoane în 2018 contribuții la CAS și CASS, indiferent de veniturile din aceste surse obținute în acest an, condiția fiind să fi avut anul trecut venituri de acest tip peste plafonul de 22.800 de lei pe an.



Astfel, dacă o persoană care anul trecut a obținut, spre exemplu, astfel de venituri în valoare de 30.000 de lei pe an, trebuie să depună Declarația 600 și să plătească contribuții la CAS și CASS, chiar dacă în 2018 are venituri sub plafonul de 22.800 de lei, urmând, însă, să nu mai aibă obligația de a plăti contribuții în 2019.



Declarația 600, indicată de Teodorovici, se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente, cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, jocuri de noroc, alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.