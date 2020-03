Telefoanele şomajului tehnic: 0268/416.419 - Braşov, 021/4444000 - Naţional

„Am decis ca opt angajaţi ai ANOFM să lucreze în acelaşi timp în sistem call-center, pentru a clarifica românii acolo unde există nelămuriri cu privire la şomajul ethnic. În cazurile în care apelanţii au nevoie să intre în legătură cu agenţiile teritoriale de care aparţin, operatorii din call-center îi vor direcţiona”, a declarat preşedintele ANOFM, Victor Picu.Documentele necesare acordării şomajului tehnic pot fi depuse la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi a municipiului Bucureşti, prin poşta electronică, la adresa de email dedicată fiecărui judeţ, care are ca ID numele judeţului (ex: brasov@anofm.gov.ro ). În cazul judeţelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărţite prin cratimă (ex: Caras-Severin@anofm.gov.ro)