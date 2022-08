Tehnologii pentru industria viitorului, la Demo Metal Vest 2022

După o pauză de 3 ani, Demo Metal Vest revine între 13 și 15 septembrie 2022, la Expo Arad. Specialiștii și decidenții din industrie sunt așteptați la acest eveniment de referință al industriei din România, axat pe prezentarea celor mai moderne soluții de care au nevoie companiile industriale pentru dezvoltare.Peste 70 de companii și branduri expozante vor fi prezente la întâlnirea cu publicul profesioniștilor din industrie. Ca la fiecare ediție, vizitatorii sunt așteptați cu demonstrații LIVE ale echipamentelor, oferte speciale pe perioada expoziției, noutăți și lansări de noi tehnologii, evenimente de networking (întâlniri face to face cu lideri din industrie, furnizori, producători, prestatori servicii), workshop-uri și prezentări tematice de actualitate, discuții tehnice direct în fața echipamentelor. Demo Metal (Vest) 2022 are toate componentele care duc la dezvoltarea unor noi relații de business și la fidelizarea celor deja existente.La Demo Metal Vest veți găsi cele mai noi tehnologii și specialiștii și companiile care vă pot introduce în industria viitorului (mai multe detalii, pe www.demometal.ro/vest ).De asemenea, vizitatorii sunt invitați la Forumul Demo Metal (Vest), care și de această dată abordează subiecte de actualitate, de mare interes pentru companiile din industrie: DIGITAL ID – digitalizarea proceselor de producție și POWER UP – Eficiență energetică pentru producție (detalii pe www.demometal.ro/vest).Companiile expozante, mari branduri internaționale dar și companii locale, vă așteaptă în cadrul Demo Metal (Vest) 2022, cu invitația de a compara oferta variată și de a alege cele mai bune soluții pentru provocările pe care le întâlniți în producție.