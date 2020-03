Teatrul Particular îşi va prezenta spectacole la Teatrul „Sică Alexandrescu”



Cu titlu de provizorat, Teatrul Particular îşi va prezenta spectacole la Sala Studio a Teatrului „Sică Alexandrescu”



Teatrul Particular Braşov îşi va putea prezenta, provizoriu, spectacolele în Sala Studio a Teatrului „Sică Alexandrescu”. Cel puţin aşa promite, în urma solicitării actriţei Dorina Roman (preşedinte şi fondator al Teatrului Particular Braşov), primarul municipiului Braşov, George Scripcaru.



Instituţia independentă nu mai poate folosi sala din Piaţa Enescu, unde a funcţionat până în luna februarie 2020.



„Este firesc ca dacă există o anumită necesitate şi putem oferi o soluţie şi altor structuri asociative şi ONG-uri, cum este şi Teatrul Particular, este firesc să le dăm posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea în incinta acestei clădiri, care are funcţiune culturală. La fel cum am făcut şi cu Uniunea Scriitorilor-Filiala Braşov. În următoarea perioadă vom stabili un program clar şi nişte reguli care va trebui să fie respectate”, a declarat, ieri, primarul George Scripcaru.



Actriţa Dorina Roman a înfiinţat Teatrul Particular pe 16 iunie 2010, odată cu spectacolul «Reîncarnarea Salomeei», şi s-a axat apoi pe spectacole de tip comedie, jucate mai ales în cafenele. Colaborează cu actori şi regizori din mediul independent sau din teatrele de stat, iar din 2015 a deschis o sală de spectacole cu 72 de locuri, în Piaţa Enescu.



Fostele cinematografe, renovate, vor găzdui şi ONG-uri culturale



Pe de altă parte, edilul a mai spus că după finalizarea lucrărilor la fostele cinematografe Popular, Astra şi Modern, acum încă în proces de renovare, cu bani de la bugetul local, municipalitatea va da posibilitatea unor ONG-uri care au activităţi culturale de a desfăşura aceste activităţi în spaţiile respective.





De unde a plecat evacuarea



Teatrul Particular a funcţionat, până în luna februarie 2020, în spaţiul din Piaţa Enescu nr. 2. Un spaţiu în care avea sediul PNŢ-CD. Spaţiul a fost închiriat de la RIAL SRL (societate care administrează imobilele aflate în proprietatea municipiului Braşov). Recent, partidul a fost evacuat din sediu, după câţiva ani de procese. Conform unor surse neoficiale, partidul nu ar fi plătit chiria timp de mai mulţi ani, iar datoriile au ajuns la 20.000 de lei. Între timp, partidul subînchiriase un spaţiu Teatrului Particular, dar şi unor restaurante. La evacuare, însă, au trebuit să elibereze spaţiul toţi.