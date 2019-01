Teatrul de Artă București revine la Brașov: „Şase lecţii de dans în şase săptămâni”

Descriere foto: Teatrul de Artă București revine la Brașov cu premiera absolută a stagiunii: „Şase lecţii de dans în şase săptămâni” de Richard Alfieri, cu Victoria Cociaș și George Constantinescu; Sursa: spectacolebrasov.ro



Vineri, 18 ianuarie 2019, orele 19.00, brașovenii sunt așteptați la Centrul Cultural Reduta, la spectacolul „Șase lecții de dans în șase săptămâni” de Richard Alfieri, premiera absolută a acestei stagiuni. O montare altfel, cu o distribuție încântătoare, o regie proaspătă și o coregrafie originală.



Spectacolul îi are în distribuție pe actorii Victoria Cociaș, binecunoscută publicului iubitor de film și teatru, din producțiile „Hotel de lux”, „E pericoloso sporgersi”, „Crucea de piatră”, „Asfalt tango”, „Faimosul paparazzo” și pe brașoveanul George Constantinescu, fondatorul Teatrului de Artă București, cunoscut brașovenilor din multipremiatul spectacol „Dureri fantomă”, jucat la Centrul Cultural Reduta, în februarie 2018, cu sala arhiplină.



Scenografia este semnată de Romulus Boicu, aflat la al cincilea proiect cu Teatrul de Artă București și nominalizat, anul acesta, pentru Cea mai bună scenografie, la Gala premiilor UNITER (spectacolul „Wolfgang” – Teatrul Tineretului, Piatra Neamț).



Traducerea, regia și costumele îi aparțin Laviniei Jemna Oltenau, actriță și regizoare stabilită actualmente în Germania.



Coregrafia este semnată de Mihai Petre, spectacolul fiind realizat cu sprijinul Academiei de Dans Mihai Petre.



Premiera absolută a piesei „Six Dance Lessons in Six Weeks” a avut loc la Geffen Playhouse, în Los Angeles, apoi spectacolul s-a mutat pe Broadway. Între timp, s-a jucat cu succes în peste 24 de ţări.



Lily Harrison, văduva unui preot baptist, îşi angajează un profesor de dans, la domiciliu, pe Michael Minetti. Între Lily şi Michael sar scântei de la prima întâlnire. Se mint, se agresează şi se ironizeză reciproc, dar de-a lungul celor şase săptămâni, în timpul lecțiilor de dans, Lily şi Michael – amândoi, cu mult umor, temperament şi sensibilitate – ajung să se cunoască, să se respecte şi să-şi îmbogăţească viaţa cu o mare şi frumoasă prietenie.



Piesa este o comedie bine scrisă, cu un dialog alert şi plin de haz, dar şi cu momente duioase, surprize şi răsturnări de situaţii, muzică şi dans.



Richard Alfieri (n. 1948) – scriitor, dramaturg, scenarist și actor american, a câştigat de două ori premiul Writers Guild Award şi a fost nominalizat pentru Emmy Award.



„Am văzut «Şase lecţii de dans în şase săptămâni» acum 20 de ani, într-un mic teatru, la Bonn, în Germania (şi azi mai e în repertoriu) şi mi-a mers la suflet. Acţiunea se petrece în Florida anilor ’80, plină de prejudecăţi şi nedreptăţi sociale. În America s-au schimbat multe de atunci, dar iată, azi, în jurul nostru, ne ciocnim de aceleaşi probleme: bigotismul, lipsa de comunicare în familii, discriminarea acelora cu orientări sexuale diferite, singurătatea la bătrâneţe, lipsa unor prieteni de suflet, la nevoie… Farmecul acestei piese este că atinge toate aceste elemente sensibile, fără să intre în patetism, păstrând constant şi bine echilibrat limbajul de comedie.



Iar dansul devine o metaforă a apropierii între oameni. Cum descrie Michael, în piesă, foxtrot-ul: «…un paravan în spatele căruia puteai să-ţi lipeşti, liniştit, pântecele de persoana dorită, fără să fii arestat»”, explică regizorul, Lavina Jemna Oltenau.