Țeapa de peste ocean

Descriere foto: Sursa mirror.co.uk

Trei persoane din Brașov, doi barbați și o femeie, sunt cercetate într-o anchetă, sub acuzația comiterii unor fapte de înșelăciune în formă continuată, complicitate la înșelăciune în formă continuată, tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată și uz de fals.



Cei doi bărbați se află în arestul Poliției Județene Brașov, iar femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un caz de înșelăciune în dauna unei firme din Insulele Cayman care organizează croaziere.



Polițiștii brașoveni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, au efectuat, pe 20 iulie, cinci percheziții, după ce autoritățile au primit o sesizare de la firma din Insulele Cayman, cu privire la faptul că o angajată din Brașov le-ar fi prezentat documente false pentru a obține decontarea unor tratamente medicale.



Potrivit Șefului Serviciului Cabinet din cadrul IJP Brașov, subcomisar Ionuț Marin, din cercetări a rezultat că firma a decontat unei femei în vârstă de 28 ani, din Brașov, angajată a acestei societăţi în calitate de fotograf în perioada 2016 - 2017, plăţi în valoare de peste 75.000 USD, reprezentând cheltuieli medicale și concediu medical, în baza unor înscrisuri fictive.



În urma verificărilor, s-a stabilit că medicii menționați în cuprinsul documentelor nu figurau în Registrul Medicilor cu drept de practică în România.



Din informatii, polițiștii ar fi descoperit în timpul anchetei că o a doua persoană, angajată pe post de fotograf de către firma respectivă în anul 2015, ar fi beneficiat, de asemenea, de o decontare și că cele două firme care au eliberat documentele false suspecților, ar fi fost administrate de un bărbat de 38 de ani care a creat, în perioada 2015-2017, patru ştampile aparținând unor medici fictivi şi coduri de parafe, utilizate, mai apoi, în generarea documentelor folosite de suspecți.



În urma celor cinci percheziții efectuate săptămâna trecută, au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri folosite la decontarea serviciilor medicale, unităţi de calcul, tablete, laptopuri, carduri de memorie, precum şi importante sume de bani.