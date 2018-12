Te tenteaza o cariera de model in cadrul unui studio de videochat? Iata cum il alegi pe cel mai bun!

Faptul ca videochatul este o industrie in plina ascensiune nu mai este un secret pentru nimeni. Castigurile fabuloase, intr-un timp relativ scurt in comparatie cu alte domenii de activitate si beneficiile multiple au facut ca tot mai multe reprezentante ale sexului frumos sa aplice pentru joburile oferite de studiourile de videochat din Romania.Insa, ca in orice alt domeniu, exista numeroase studiouri care isi doresc sa profite de naivitatea si de lipsa de experienta a tinerelor. Astfel, in anunturile de angajare, le promit tot felul de incasari fabuloase, fara sa le ofere o siguranta legala, ajungand in final sa dispara peste noapte cu toate castigurile lor.De aceea, daca iti doresti o cariera de succes in cadrul unui studio videochat , informeaza-te temeinic inainte de a lua o decizie si asigura-te ca optezi pentru un studio prestigios, serios si, mai ales, legal.Pentru a nu pica in capcana angajatorilor cu intentii ascunse si pentru a recunoaste un studio de videochat legal, trebuie sa ai in vedere urmatoarele aspecte:1. Daca ti se ofera sau nu contract legal inca din prima zi de colaborareCel mai des intalnit tertip practicat de catre firmele si studiourile fantoma este invocarea unui motiv fals, cum ar fi faptul ca documentul trebuie inregistrat sau depus pe la diverse institutii, procedura care ar putea dura. In realitate, contractul legal de artist-interpret nu necesita asemenea proceduri, acesta se semneaza pe loc, in doua exemplare, de comun acord. Asadar, nu accepta o colaborare fara documente legale!In schimb, daca vei alege sa devii model pentru Studio 20, cel mai bun studio de videochat din Romania, acest lucru nu se va intampla. Din contra, vei avea siguranta ca lucrezi legal pentru o companie serioasa, care are o experienta de peste 18 ani si nenumarate premii internationale la activ, unde vei putea sa castigi pana la 10.000 de dolari pe luna.2. Daca varsta minima de colaborare este de 18 ani sau nuSemnarea unui contract de artist-interpret cu un studio de videochat legal presupune sa ai minim 18 ani, obligatoriu! Un studio de videochat legal nu va angaja niciodata persoane minore, activitatea desfasurata fiind destinata exclusiv persoanelor majore. Cu toate acestea, o firma care nu respecta legea va gasi tot felul de solutii ilegale in acest sens, cum ar fi angajarea modelelor sub 18 ani cu acte false sau pe actele de identitate ale altor persoane.Oricat de mare ar fi nevoia sau dorinta ta de a colabora cu un studio de videochat, asigura-te in primul rand ca acesta este unul serios si legal, pentru a nu avea surprize neplacute mai tarziu! Din moment ce ti se propune sa lucrezi in conditii care nu sunt admise de lege in ceea ce priveste varsta, cu siguranta vor urma si alte ilegalitati la care vei fi expusa.3. Daca ti se promit sau nu comisioane fabuloaseAvand in vedere multitudinea de anunturi de angajare ale diverselor studiouri, care promit comision de peste 70% pentru model si program de numai cateva ore pe zi, bonusuri de angajare si multe alte beneficii inexistente de fapt, pare destul de greu sa alegi cea mai buna varianta pentru tine.Recomandarea noastra este sa te feresti de astfel de promisiuni desarte, care par prea frumoase sa fie adevarate. In realitate, un studio de videochat care ofera astfel de comisioane modelelor nu ar putea sa-si sustina cheltuielile si ar da faliment. De cele mai multe ori, acestea sunt doar pretexte pentru a amagi tinerele sa se angajeze la diverse firme din domeniu, iar apoi cei care recurg la ele gasesc modalitati sa le pacaleasca si sa ramana cu toti banii lor.Nu este usor sa iti dai seama care dintre anunturile de angajari in videochat sunt reale si care sunt false, mai ales daca esti la inceput de drum in acest domeniu, insa daca vei tine cont de sfaturile noastre si vei fi atenta, cu siguranta vei putea sa iti gasesti un job pe masura asteptarilor tale! Mult succes!