Te invităm la Stabilus România - locul unde descoperi cele mai bune oportunităţi profesionale!

Te invităm pe 17-18 martie, între orele 08.30-17.00, să ne cunoşti familia şi povestea de succes. O putem întregi împreună, la noi acasă pe strada Hărmanului, nr. 49B, Braşov. Găseşte-ţi rolul în familia noastră şi noi îţi garantăm: siguranţă, dezvoltare, confort, câştiguri şi alte avantaje.Stabilus România organizează în premieră un altfel de Târg de Cariere, în care ai posibilitatea de a interacționa direct cu recrutorii şi / sau viitori colegi şi manageri pentru a afla care sunt oportunitățile disponibile ale companiei și de a aplica la job-urile de interes.Aşadar, peste 140 de job-uri disponibile aşteaptă candidații.Totul se va desfăşura la noi acasă, într-o atmosferă relaxantă, din care nu lipsesc competițiile, surprizele și prezentările interactive.Printre prezentările interactive pe care vi le-am pregătit se numără:W1 - Identificare, recunoaştere ansamblu / subansamblu / piese (după desen)W2 –Activităţi de mentenanţă electrică şi automatizăriW3 –Sudura. Fluxul tehnologic al producţiei de ţeavăPaleta de job-uri disponibile este extrem de variată, de la producţie, mentenanţă, logistică, calitate până la inginerie şi alte servicii.Cautăm noi colegi ambițioși, dinamici, adaptabili pentru posturi de conducere, dar și pe poziții de lucrător depozit, analist clienţi sau tehnician calitate.Pentru cei pasionați de inginerie, automatizări și project management, avem aproximativ 24 de poziții disponibile în cadrul departamentelor de Inginerie Echipamente şi Procese, Mentenanţă, Strategie Producţie, Îmbunătăţire Continuă, Suport Optimizări şi Calitate.La rândul lui, departamentul RODE caută ingineri proiectanţi pentru Centrul de Cercetare și Dezvoltare din România și are disponibile peste 11 posturi.Oferim aproximativ 8 poziţii vacante în cadrul departamentelor de Servicii Clienţi, IT, Logistică şi Financiar. Căutăm persoane cu nivel de experienţă mid- şi high- level care dispun de cunoştinţe excelente de limbă engleză şi / sau germană, abilităţi bune de comunicare şi atitudine pozitivă.Recrutări importante fac și departamentele de Producţie, atât pentru personal calificat (vopsitori, sudori, strungari, etc.), cât şi pentru personal necalificat peste 100 posturi, ca urmare a dezvoltării fabricilor şi a proiectelor de relocare.Te așteaptă, cu drag, întreaga familie la Stabilus România - locul unde descoperi cele mai bune oportunități profesionale! Intrarea este liberă. Vino cu CV-ul !Detalii găseşti pe www.facebook.com/Stabilusromania