Taxe de cazare mai mari, pentru studenţii din căminele Universităţii Transilvania

Descriere foto: Taxele de cazare în căminele Universităţii Transilvania Braşov ar putea creşte cu 15% în acest an universitar.„Patul gol Covid 19”: 45% plătit de studenţi, 55% de facultate





Taxe de cazare mai mari cu 15%, pentru studenţii care vor avea un loc în căminele Universităţii Transilvania. Creşterea e calculată pentru a compensa noua regulă la cazare: 3 în camere de 4!



Gunoiul în pandemie, + 60% la factură



„Am aşteptat preţurile la utilităţi pe care le-a contractat Universitatea pentru anul universitar următor. Am observat uşoare creşteri, nu semnificative, cu o excepţie, am văzut la gunoiul menajer o creştere de aproape 60%. Dar vor trebui contractate o serie de servicii de curăţenie şi aceste servicii vor trebui făcute în nişte condiţii cu totul şi cu totul speciale”, a explicat unul dintre motive prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, prof. dr. ing. Daniel Munteanu.



Decizia se va lua în următorul Consiliu de Administraţie



În plus, creşterea mai vine şi din faptul că, din cauza noilor reguli, Universitatea nu va mai putea caza decât maxim 3 studenţi în camerele de 4 locuri. „Dacă ne gândim la consumuri – şi luăm cel mai important consum, cel de gaz, că încălzeşti o cameră pentru 2 studenţi, 3 sau 4, consumul va fi acelaşi şi aici se şi reflectă această creştere, va trebui să compensăm oarecum absenţa unui student în cameră şi să reuşim să achităm facturile către furnizori”, a mai spus Daniel Munteanu.



Creşterea taxelor va intra în discuţii în următorul Consiliu de Administraţie, care le va aproba sau nu.





5.001 cereri de cazare pe 3.400 de locuri



Conform acestuia, sunt deja centralizate 5.001 cereri de cazare din patea studenţilor, în sistemul de precazare online. Însă, din cauza noilor reguli pe fondul pandemiei, Universitatea va mai oferi aproximativ 3.400 de locuri.





90 de studenţi străini găzduiţi peste vară, 0 cu coronavirus



Studenţii care vor primi locuri în cămin vor trebui să respecte regulile noi. Cel puţin aşa cum au făcut-o, de exemplu, cei aproximativ 90 de studenţi străini găzduiţi, peste vară, într-un cămin şi care nu au avut niciun fel de probleme, iar în rândul lor nu a existat nici măcar un caz confirmat de coronavirus.





Scenariu hibrid





Reamintim că Universitatea a decis redeschiderea anului universitar în scenariul hibrid. Cursurile vor fi on-line, laboratoarele cu prezenţă fizică 100%, iar seminariile, în special la facultăţile socio-umane, vor fi cu prezenţă fizică în proporţie de 80%.