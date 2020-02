Tată și fiu, împreună cu profesorul lor, 100% Mozart, sâmbătă, la Brașov

Descriere foto: 100% Mozart, sâmbătă, cu maestrul Ilarion Ionescu Galaţi la pupitrul dirijoral și cu discipolii lui, violoniştii Decebal-Carol Costache şi Bogdan-Alexandru Costache, drept soliști; Sursa: opera-brasov.ro; bzb.ro;



100% Mozart, sâmbătă, cu maestrul Ilarion Ionescu Galaţi la pupitrul dirijoral și cu discipolii lui, violoniştii Decebal-Carol Costache şi Bogdan-Alexandru Costache, drept soliști!





În „Luna Mozart” de la Opera Braşov a devenit o tradiţie programarea unui concert simfonic extraordinar 100% Mozart, ce îl are la pupitrul dirijoral pe maestrul Ilarion Ionescu-Galaţi. Anul acesta, evenimentul este programat sâmbătă, 22 februarie 2020, de la ora 18.30, la Sala Patria.



În programul concertului sunt cuprinse lucrări simfonice inedite, semnate de genialul compozitor austriac: Uvertura operei „Ascanio in Alba”, KV. 111 – în primă audiţie la Braşov, Concertone în Do Major pentru două viori şi orchestră, KV. 190 şi Simfonia Nr. 34 în Do Major, KV. 338.



Solişti vor fi violoniştii Decebal-Carol Costache (concertmaestrul Orchestrei Operei Braşov) şi Bogdan-Alexandru Costache, tată şi fiu, care se întâlnesc (şi nu pentru prima oară), pe scena de concert.



Îşi dă concursul Orchestra Operei Braşov.



Solo violoncel: Ionela Păsăroiu şi solo oboi: Andreea Popescu.





Maestrul Ilarion Ionescu-Galaţi este, fără tăgadă, o legendă a muzicii clasice româneşti. Muzician de aleasă calitate, spontan, autentic, cu o gestică elegantă, un adevărat profesor de orchestră pe parcursul repetiţiilor, acesta este profilul maestrului. Ilarion Ionescu-Galaţi a condus sute de concerte şi a colaborat cu numeroși solişti. A susţinut turnee de concerte în SUA, Japonia, Filipine, Singapore, Spania, Italia, Germania, Franţa, Grecia, Austria, Suedia, Norvegia, Turcia, Rusia, Bulgaria, Republica Moldova.





Tată și fiu, 100% Mozart, sâmbătă, la Brașov



Violoniștii Decebal Costache și Bogdan Costache, tată și fiu, au ocazia să se afle pe aceeași scenă de concert, sâmbăta aceasta, la Braşov, într-un concert 100% Mozart.



Iată ce mărturisește Bogdan Costache despre primii pași în muzică, pe care i-a făcut alături de tatăl său: „o întâmplare frumoasă de care îmi amintesc cu drag este cântatul la două viori, care la vârsta de șapte ani a fost o experiență nouă și plină de emoție, mai ales fiind alături de părintele meu. O altă amintire pe care o păstrez este primul concurs de vioară la care am participat, tot la vârsta de șapte ani, unde am obținut primul meu premiu I. Tatăl meu m-a susținut din sală printr-o comunicare vizuală, cât și emoțională! De fiecare dată când îmi amintesc de primii pași făcuți pe scenele de concert, întâiul gând mă duce la tatăl și la bunicul meu, cei doi oameni care au contribuit la devenirea mea de astăzi! Nu pot să uit nici sfatul pe care mi l-a dat tatăl meu: «Întotdeauna să-ți dorești mai mult și să nu te mulțumești cu locul I, caută motivație în orice și fii ambițios! Nu te lăsa influențat de nimic ce ar putea să te abată de pe drumul tău!»”.



Decebal-Carol Costache este, încă din anul 1998, concertmaestru al Orchestrei Operei Brașov. De asemenea, în paralel, este concertmaestru al „Opera Vox”. Originar din Craiova, el a venit la Brașov în toamna anului 1992 pentru a studia la Facultatea de Muzică din cadrul Universității „Transilvania”, pe care o absolvă în 1997, la clasa de vioară a maestrului Ilarion Ionescu-Galați. De-a lungul timpului a colaborat cu diverse orchestre din țară (Filarmonicile din Craiova, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Opera Maghiară Cluj-Napoca, Teatrul „Nae Leonard” Galați). A efectuat numeroase turnee în România și străinătate (Italia, Germania, Franța, Spania); cu Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău și cu Orchestra de Cameră Parma în China, cu Vienna Strauss Philharmonic în Rusia.



Bogdan-Alexandru Costache este un tânăr violonist profesionist cu o carieră solistică internațională în plină dezvoltare. A început să studieze vioara la vârsta de trei ani, ghidat de bunicul și tatăl său.



La vârsta de șapte ani și-a facut debutul ca solist alături de Orchestra Filarmonicii Brașov, îndrumat de prima lui profesoară, Dana Lepădătescu.



Încurajat de către profesorii Octavian Rațiu și Ilarion Ionescu-Galați, la vârsta de 15 ani a părăsit Brașovul pentru a-și continua studiile la București. În 2011 a câștigat o bursă la celebra Royal Academy of Music din Londra, unde a studiat cu prestigiosul violonist român Remus Azoiței, iar în 2018 și-a finalizat studiile postuniversitare la Universitatea „Transilvania” - Facultatea de Muzică din Brașov, la clasa profesoarei Alina Nauncef.



În prezent este violonist la Filarmonica din Brașov și invitat permanent al celebrei „Vienna Strauss Philharmonic Orchestra” din Viena, Austria. Cariera solistică a tânărului violonist este în plină ascensiune, în prezent el fiind cotat printre cei mai buni soliști români sub 30 de ani, cu prezențe constante și spectaculoase pe scenele de concert din România, Europa și Asia.



Iată că drumurile celor trei artiști invitați în Concertul Simfonic Extraordinar din 22 februarie s-au intersectat acum mult timp, maestrul Galați marcându-le cariera atât a lui Bogdan, cât și a tatălui acestuia, Decebal Costache.



Brașovenii au ocazia să-i urmărească deopotrivă pe toți (profesor și discipoli), în acest eveniment dedicat lui W.A. Mozart, compozitorul omagiat de Opera Brașov pe tot parcursul lunii februarie.



Cei doi violoniști vor concerta sâmbătă, 22 februarie 2020, de la ora 18.30, la Sala Patria, cu Orchestra Operei Braşov. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ilarion Ionescu-Galați.



Preţul biletelor este de 30 şi 40 de lei, în funcţie de locul din sală.