Tarifele la transportul pe cablu în Poiana Brașov, majorate

Descriere foto: Tarifele la mijloacele de transport pe cablu din Poiana Braşov, vor fi mai mari în sezonul de iarnă 2018 - 2019



Schiatul va fi mai scump pe pârtiile din Poiană, în sezonul de iarnă. Consiliul Local Braşov a aprobat, în şedinţa de miercuri, majorarea tarifelor la mijloacele de transport pe cablu din Poiana Braşov cu 7,5% în sezonul de iarnă 2018-2019.



Iubitorii sporturilor de iarnă, care vor alege pentru vacanța de iarnă stațiunea Poiana Brașov, vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar. Consilierii locali brașoveni au decis să majoreze tarifele la transportul pe cablu, decizia fiind motivată de faptul că nu s-au mai făcut inexări în ultimele trei sezoane, iar alte prețuri au crescut.



Municipalitatea deţine din luna decembrie 2011, când a fost inaugurat noul domeniu schiabil, două instalaţii de transport pe cablu, iar alte opt sunt administrate de către societatea privată Ana Teleferic. Tarifele la transportul pe cablu în Poiana Braşov nu au mai fost majorate în ultimele trei sezoane, iar în ceea ce privește tarfiul la telecabină, chiar din 2013, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.



Motivele creșterii:



Costurile cu producerea zăpezii artificiale, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor şi a instalaţiilor, o tendinţă de creştere a preţului la carburanţi, menţinerea la un nivel cât de cât stabil a cursului de schimb, indicele preţului de consum (indicele de inflaţie), precum şi veniturile ce urmează a se realiza raportat la un număr estimat de turişti, au fost luate în calcul pentru stabilirea tarifelor.



„Am corelat aceste tarife pentru a aduce situația la zi. De exemplu, achiziția tunurilor de zăpadă din sezonul trecut a fost făcută din banii municipiului, nu putem cumpăra în parteneriat. Vom cumpăra noi echipamente de taxare pentru ca turiștii care vin cu mașina în stațiune și se opresc la noua parcare multietajtă, vor putea să își cumpere de acolo cartele pentru transportul pe cablu. Nu primăria a vândut transportul pe cablu unor firme private, suntem în situația în care acest operator are un patrimoniu, o logistică, iar proprietatea trebuie respectată și nu am făcut decât să ne corelăm din punct de vedere al investițiilor”, a explicat Primarul Brașovului, George Scripcaru.



Care sunt noile prețuri:



În conformitate cu noile tarife, o urcare sau o coborâre simplă cu telecabina va costa în noul sezon 25 de lei, față de 20 lei, pentru adulți și 12 lei pentru copii (cu vârsta între 6 și 12 ani), mai scump cu 2 lei. Un bilet urcare – coborâre cu telecabina va rămâne la 35 de lei pentru adulți, dar pentru copii va crește de la 17 lei la 20 de lei. Cartelele cu puncte pentru telecabină, telegondolă, telescaun și teleschiuri vor costa între 45 de lei, față de 30 de lei sezonul trecut pentru o cartelă cu șase puncte pentru adulți și 25 lei pentru copii, față de 15 lei, 570 de lei pentru o cartelă cu 240 de puncte (față de 550 de lei), iar pentru copii 300 de lei (față de 290 de lei). O cartelă cu 10 puncte costă 45 de lei pentru adulți, cu 5 lei mai scumpă, iar pentru copii va rămâne la același preț, 25 de lei. În schimb, cartela cu 20 de puncte, 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii, o indexare de 5 lei fiind aplicată tot numai în cazul cartelei pentru aduți.



Scumpiri între 5 și 50 de lei, la abonamente:



De asemenea, iubitorii sporturilor de iarnă își pot achiziționa și abonamente. Un abonament pe o zi (cu urcări și coborâri nelimitate), valabil începând cu ora 11.00, costă 120 lei pentru adulți (de la 110 lei) și 70 de lei pentru copii (65 de lei), cel valabil de la ora 13.00, va costa 90 de lei, respectiv 50 de lei, iar abonamentul zilnic valabil de la ora 14.00 va costa 65 de lei, respectiv 40 de lei. Abonamentul cel mai avantajos este cel pentru 10 zile, care pot fi consecutive sau nu, al cărui preț a fost stabilit la suma de 1.050 de lei pentru adulți și 650 de lei pentru copii, de la 1.000 de lei, respectiv 600 de lei.



Primăria are în administrare telescaunul Ruia şi telescaunul Lupului, iar telecabinele, telegondola şi teleschiurile sunt în proprietatea unei firme private, care plăteşte Primăriei Braşov un procent de 10% din încasări.



În sezonul trecut 2,3 milioane de turişti au trecut pe la turnichetele mijloacelor de transport pe cablu din Poiana Braşov, număr în creştere față de sezonulprecedent. Chiar şi turiştii care vin în staţiunile de pe Valea Prahovei preferă de multe ori să schieze în Poiana Braşov, după ce domeniul schiabil a fost modernizat în 2009 şi pârtiile au o lungime totală de 25 km, fiind foarte largi şi cu grade diferite de dificultate, ceea ce atrage un numar mare de schiori.