Târgul locurilor de muncă la Braşov

Descriere foto: Targ locuri de munca

First Job School organizeaza în perioada 27-28 septembrie 2019, între orele 09:00-18:00 TÂRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ la Internaţional Trade Center Braşov.



La eveniment vor fi prezente peste 50 de companii ce pun la dispoziţia persoanelor interesate de găsirea unui loc de muncă o gamă variantă de locuri de muncă, cu salarii competitive.



Ofertele de angajare sunt din toate domeniile de activitate vizând atât poziţii entry level cât şi top management din: IT, producţie, administrativ, comerţ, servicii, etc. Angajatori de renume din Braşov caută atât muncitori necalificaţi cât şi specialişti în diverse domenii.



Ofertele de angajare sunt atât pentru persoanele cu experienţă în domeniile amintite cât şi pentru absolvenţi de liceu, studenţi sau muncitori necalificaţi. De asemenea sunt oferte pentru persoanele care doresc să lucreze în străinătate cu salarii pornind de la 1.800 euro/lună, fără comision de recrutare.



First Job School are o experienţă de peste 18 ani pe piaţă, a fost lider de parteneriat cât şi beneficiar în mai multe proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă şi a certificat peste 5000 de persoane în diverse meserii. De asemenea are tradiţie în organizarea târgurilor de locuri de muncă în mai multe judeţe la care au participat peste 300 de companii şi peste 5000 de candidaţi.



Târgul locurilor de muncă este organizat în cadrul proiectului “Şanse pentru ocupare durabilă”, cod Mysmis 121500, proiect cofinanţat din Fondul social European prin programul operaţional capital uman 2014-2020.