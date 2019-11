„Târgul Internaţional Filatelic şi Numismatic”, ediția 109, la Braşov

Descriere foto: Vestigii ale trecutului, în târgul din Braşovul contemporan; Sursa: bzb.ro



Mii de monede pe care mulţi dintre tineri nici nu le-ar recunoaşte în vremurile plăţilor cu cardul, bancnote de care doar bunicii îşi mai amintesc, ceasuri de mână sau de buzunar, ruseşti cele mai multe, fotografii vechi de zeci de ani, dar şi obiecte decorative vechi sau timbre de toate soiurile. Sunt câteva dintre vestigiile unei lumi trecute în care a putut intra orice braşovean, sâmbătă, 23 noiembrie 2019, la ITC.



A avut loc o nouă ediţie a Târgului Internaţional Filatelic şi Numismatic de la Braşov.



„Este ediţia 109 acum, din 1989 încoace am organizat acest eveniment numai în Braşov. Toţi colecţionarii filatelişti, numismaţi, care colecţionează timbre, monede, ceasuri, antichităţi, ilustrate, decoraţii tot ce vă gândiţi, se întâlnesc de patru ori pe an la Braşov. În general vin participanţi din peste 10 ţări. La standuri vin peste 160 de participanţi. Restul, până la 500 aproximativ, sunt vizitatori”, a explicat vicepreşedintele Asociaţiei Filateliştilor din Braşov, Vasile Florchievici.



Majoritatea vizitatorilor au fost seniori, cu aceeaşi pasiune a colecţionării obiectelor vechi, timbrelor sau monedelor. Şi au avut de unde alege, pentru că oferta a fost una consistentă. A fost adusă, însă, tot de seniori, în mare parte. Însă, şi tinerii încep, încet-încet, să fie interesaţi de ce este vechi.



De exemplu, Bogdan, din Vatra Dornei, a adus la vânzare diverse soiuri de monede, pe care studiindu-le, mai capeţi cunoştinţe despre istorie. Bogdan a început să colecţioneze monede dintr-o întâmplare. „Am găsit un pumn de monede la tatăl meu în casă, am vrut să le vând, dar nu le-am mai vândut, am început să le colecţionez. Acum le vând, le schimb, e o pasiune pentru mine. Am monede de la 1800 începând. Nu sunt neapărat scumpe, vechi nu înseamnă scump, înseamnă că a circulat în ultimele sute de ani. Am o replică de coson, dar e o replică, originalul nu ai voie să-l deţii, este considerat patrimoniu. Am şi multe bancnote. Cele mai numeroase sunt cele de două mii de lei, din anul 1999, cele cu eclipsa de soare, au fost ediţii speciale. Este prima bancnotă românească din polimer”, a explicat Bogdan.



Domnul Lazarovici, din Banat, în schimb, este colecţionar împătimit de timbre. Are acasă, susține, peste 800 de clasoare, cu timbre rare şi foarte rare. Cele mai vechi sunt din perioada paşoptistă. „De 50 de ani am început să colecţionez, acum la vânzare nu e nimic din colecţie, sunt pentru schimburi cu străinătatea sau ce nu mă interesează. Colecţia mea înseamnă 800 de clasoare, bine organizate, o cameră plină. Am început să vând şi am zis că după moartea mea va mai rămâne România, Ungaria, Bulgaria şi Moldova, restul dau tot. Copiii mei sunt total dezinteresaţi de acest lucru”, a mărturisit bănăţeanul.



Astfel de Târguri sunt organizate la Braşov de patru ori pe an. Următoarea ediţie va avea loc în 21 martie 2020.