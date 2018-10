Târgul de Sărbători se va deschide în Brașov de la 1 Decembrie

Descriere foto: În 2018, Târgul de Sărbători de la Brașov se va deschide mai devreme (la 1 Decembrie, nu la 6 Decembrie, cum era până acum), după reguli noi; Sursa: bzb.ro



Anul acesta, Târgul de Sărbători de la Brașov se va deschide mai devreme, după reguli noi. De anul acesta, decorurile căsuţelor şi costumaţia vânzătorilor vor conta la atribuirea unui loc. Prioritate vor avea şi localnicii, dar şi cei care organizează evenimente în piaţă!



Dacă până anul trecut căsuţele din Piaţa Sfatului se scoteau la licitaţie cu un unic criteriu de atribuire şi anume preţul cel mai mare oferit, anul acesta, pentru ocuparea spaţiilor comerciale se vor aplica mai multe criterii de departajare.



O altă noutate este şi data deschiderii Târgului de Crăciun, respectiv 1 Decembrie, nu 6 decembrie, ca până acum. Târgul se va închide în 13 ianuarie 2019, când este Revelionul pe rit vechi.



Potrivit informaţiilor Primăriei Braşov, cei care vor dori să comercializeze băuturi, preparate alimentare sau obiecte meşteşugăreşti vor trebui să depună un dosar care va trece prin două etape de evaluare. În prima fază se va verifica dacă documentele sunt în regulă. Ulterior se va trece la evaluarea ofertelor, în baza criteriilor stabilite de municipalitate.



Un prim criteriu de selecţie, cu o pondere de 40 %, este locul de desfăşurare a activităţii. Astfel, dacă solicitantul este din municipiul Braşov, va primi 10 puncte, iar dacă este dintr-o localitate din judeţ, va primi 5 puncte. De asemenea, dacă solicitantul este producător va primi 10 puncte, iar dacă este doar comerciant nu va primi nici un punct. Acest criteriu de selecţie are o pondere de 30% în evaluarea finală.



Cel de-al treilea criteriu de selecţie, cu o pondere de 30%, este implicarea în imaginea târgului. Mai exact, dacă solicitanţii îşi decorează căsuţa sau dacă se îmbracă într-un costum popular vor primi 10 puncte. De asemenea, dacă organizează evenimente în cadrul târgului (concerte, ateliere sau alte acţiuni) solicitantul va primi 20 de puncte.



Căsuţele se vor repartiza în ordinea descrescătoare a punctajelor. Cei care vor avea cele mai multe puncte, vor fi primii care vor alege căsuţele.



În cazul în care vor fi mai mulţi cu 0 puncte, departajarea se va face în funcţie de experienţă, prioritate având cei care au participat la ediţiile trecute ale Târgului de Crăciun din Braşov.



Dosarele se vor depune în perioada 31 octombrie - 6 noiembrie, la Primăria Municipiului Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 8 - Centrul de Informare pentru Cetăţeni - masa 4 sau 5.



În data de 16 noiembrie 2018, comisia de evaluare va publica pe site-ul Primăriei www.brasovcity.ro şi la avizierul instituţiei lista dosarelor declarate admise. Contestaţiile se vor depune în data de 19 noiembrie 2018, tot la Centrul de Informare pentru Cetăţeni - masa 4 sau 5, iar în data de 21 noiembrie 2018, comisia va publica pe site-ul Primăriei www.brasovcity.ro şi la avizierul instituţiei, rezultatul în urma analizării acestora.



În data de 22 noiembrie, ora 10.00, se vor repartiza căsuţele din Piaţa Sfatului în funcţie de punctajul obţinut în urma analizării dosarelor.



Pentru organizarea Târgului de Crăciun din acest an se vor putea închiria 39 căsuţe tip Kronstadt, din care 15 pentru produse de artizanat, decoraţiuni specifice sărbătorilor de iarnă, produse „hand-made”, 20 pentru produse alimentare, 4 pentru băuturi calde (ceai, cafea, vin/ţuică fiartă).



Fiecare căsuţă are aproximativ 9 metri pătraţi, iar taxa de ocupare a domeniului public este de 3 lei/mp. Pe lângă această taxă, comercianţii vor plăti şi chiria pentru căsuţe.