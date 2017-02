„Târgul de nunți” îşi deschide porţile la Braşov, de Dragobete

Descriere foto: „Transylvania Wedding Fair”, ediţia a cincea; Sursa: transylvaniaweddingfair.ro



Între 24 și 26 februarie 2017, la Brașov Business Park, are loc cea de-a cincea ediție a târgului de nunți „Transylvania Wedding Fair”.



„Evenimentul, care a crescut de la o ediţie la alta, va reuşi anul acesta să adune sub acelaşi acoperiş, peste 65 de expozanţi! Aceştia vin în întâmpinarea vizitatorilor cu cele mai diversificate produse şi servicii de nuntă, respectiv: rochii de mireasă/ţinute de gală, costume barbateşti şi ţinute pentru miri, accesorii, încalţăminte de gală, artă floristică, wedding & events planners, creatori de bijuterii, locaţii specializate în organizarea de nunţi, cofetării, sonorizare şi efecte speciale, artă fotografică şi videografică, make-up stylists, reviste de specialitate, etc.



Pe parcursul celor trei zile ale târgului, vizitatorii vor putea afla totul despre nuntă, vor putea afla noile tendinţe în materie de nuntă ale anului 2017 şi vor putea beneficia de super discount-uri de Black Friday”, anunţă organizatorii.



De asemenea, va fi organizată o „tombolă a vizitatorului”, marele premiu constând într-un city break romantic în Europa.



Nu vor lipsi nici paradele de modă cu rochii de mireasă şi de ocazie, evenimente care vor avea loc în ziua de sâmbătă, de la ora 17:00, cu sprijinul modelelor Asociatiei Miss Braşov.





Târgul de nunţi se va desfăşura conform următorului orar:



Vineri, 24 februarie 2017, între orele 10:00 – 20:00

Sâmbăta, 25 februarie 2017, între orele 10:00 – 20:00

Duminică, 26 februarie 2017 , între orele 10:00 – 18:00





„Transylvania Wedding Fair” se va desfăşura între 24 şi 26 februarie 2017, la Braşov Business Park (Strada Ionescu Crum, nr.1, Brașov).