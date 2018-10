TARG DE LOCURI DE MUNCA PENTRU GRUPURI DEFAVORIZATE 10-11 OCTOMBRIE 2018

Descriere foto: Sursa: București FM

First Job School organizeaza in perioada 10-11 octombrie TARGUL DE LOCURI DE MUNCA PENTRU GRUPURI DEFAVORIZATE. Evenimentul, care va avea loc la ITC Brasov, este organizat in cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii managementului din sectoare economice SNC”, cod Mysmis 117990, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Targul de locuri de munca este dedicat persoanelor din grupurile defavorizate. La targ vor participa peste 50 angajatori care vor pune la dispozitie peste 300 locuri de munca vacante si cel putin 400 de persoane provenind din grupuri defavorizate aflate in cautarea unui loc de munca.



Ofertele de angajare acopera majoritatea domeniilor de activitate vizand atat pozitii entry level cat si top management din: turism, alimentatie publica, IT, productie, administrativ, comert, servicii, etc. Angajatorii cauta atat muncitori necalificati cat si specialisti in diverse domenii. De

asemenea sunt oferte pentru persoanele care doresc sa lucreze in strainatate cu salarii pornind de la 1500 euro/luna.



First Job school a certificat peste 5000 persoane in diverse meserii, fiind lider de proiect in mai multe proiecte cu finantare europeana neramursabila avand experienta in a organiza evenimente de amploare, organizand si alte targuri de locuri de munca, conferinte, seminarii si

campanii, de interes national, in domeniul resurselor umane si al formarii profesionale.



Evenimentul isi propune sa atraga in special candidati care fac parte din grupuri defavorizate atat din mediul urban si rural, interesati de gasirea/schimbarea locului de munca, in toate domeniile de activitate, vizand pozitii de Entry Level pana la Top Management.