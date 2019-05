Târg de locuri de muncă la Braşov

Descriere foto: Miercuri, 15 mai 2019, de la ora 11.00, pe strada Carpaţilor, la sediul Casei de Comerţ Balcanice (lângă Cramele lui Decebal) se va desfăşura un Târg de locuri de muncă adresat femeilor, romilor, persoanelor inactive; Sursa: bzb.ro



Salarii garantate, asigurate din banii UE timp de trei ani!



Miercuri, 15 mai 2019, de la ora 11.00, pe strada Carpaţilor, la sediul Casei de Comerţ Balcanice (lângă Cramele lui Decebal) se va desfăşura un Târg de locuri de muncă adresat femeilor, romilor, persoanelor inactive, dar şi celorlalţi viitori agenţi economici care deţin oferte de angajare în cadrul Regiunii Centru.



Noii antreprenori, care au fost şcolarizaţi cu competenţe recunoscute la nivel naţional şi internaţional, dau primul test faţă în faţă cu publicul larg pentru această ofertă de noi locuri de muncă. În total, la acest târg vor fi oferite 150 de locuri de muncă. Salariile pe durata celor trei ani de muncă sunt acoperite integral din fondurile oferite de Uniunea Europeană.



În plus, partenerii îşi doresc dezvoltarea acestor programe şi prin dezvoltarea unor incubatoare de afaceri în Braşov, Sibiu, Mureş şi Alba-Iulia.



Deşi iniţial s-a dorit înfiinţarea unui astfel de incubator şi la Făgăraş, nu s-a găsit un spaţiu adecvat pentru acest lucru.



...................................................................................



Demarat în primăvara anului trecut, proiectul Start-up Transilvania a vizat dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 750 de persoane din Regiunea Centru. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU/82/3/7/105-275), Axa prioritară 3, locuri de muncă pentru toţi, obiectivul tematic 8 – promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor, Prioritatea de Investiţii 8.III – activităţi, independente, antreprenoriat, înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare. Valoarea totală a proiectului a fost 21.706.666 de lei, iar valoare cofinanţării Uniunii Europene este 18.259.511 lei.



Programul este derulat de Federaţia Naţională a Sindicatelor în Industria Alimentară, reprezentată de preşedinte Dragoş Frumosu (ca unitate de management), în parteneriat cu SC Formare Managerială în Turism, reprezentată de prof. univ. dr. Tiberiu Foriş (foto 4), Abeona SRL, reprezentată de Sorin Bibicioiu (foto 1), şi Gremiul Levantin – Casa de Comerţ Balcanică, reprezentată de preşedintele prof. dr. Liviu Pandele (foto 3).



La nivel de Braşov, prin acest program, au rezultat 67 de întreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis înfiinţate în municipiul Braşov şi o atragere de fonduri de 3 milioane de euro, care vor intra de luna aceasta în conturile câştigătorilor acestor proiecte.



„Faptul că am reuşit să ajungem cu această echipă la final, iar ca şi concluzii, 67 de firme sunt beneficiare directe ale acestui ajutor de minimis, este un lucru bun, care demonstrează că ceea ce şi-a propus această echipă s-a şi făcut, şi putem veni în faţa comunităţii cu o categorie de antreprenori autohtoni, iar pentru municipiul Braşov şi judeţul Braşov să acordăm această plus valoare de 3 milioane de euro. Faptul că avem această posibilitate să angajăm şi 150 de oameni, iar trei ani de zile aceste firme vor avea această obligaţie de sustenabilitate lucrativă, demonstrează faptul că Federaţia Naţională a Sindicatelor în Industria Alimentară şi colegii mei suntem axaţi pe acest drum al consolidării capitalului autohton, nu doar la vorbe, ci şi la fapte”, a precizat preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoş Frumosu.



Ca şi concluzie finală, dat fiind acurateţea Programului Sta-up Plus (a nu se confunda cu Start-up Nation), fondurile fiind atribuite direct de la UE, există o foarte mare aşteptare pe piaţă ca acest program să se repete, chiar într-o mai mare măsură şi poate, nu lipsit de interes, plafonul să fie crescut până la 60.000 de euro.