Țânţari in număr trecut in Brașov !

Vremea capricioasă din acest an a dat peste cap planul de dezinsecşie stabilit iniţial de Primăria Braşov. Numărul tânţarilor a crescut simţitor din cauza condiţiilor favorabile de înmulţire, prin trecerea de la vreme foarte caldă, la vreme umedă, astfel că Muni-cipalitatea trebuie să regândească „strategia“ de luptă împotriva insectelor.



Deocamdată însă, Primăria aşteaptă punctul de vedere al Institutului Cantacuzino, înainte de a stabili numărul de tratamente de dezinsecţie pe care le va aplica în această lună. Corina Ion, reprezentanta Coral Impex, firmă ce se ocupă de serviciile de dezinsecţie, definfecţie şi deratizare la nivelul municipiului Braşov spune că prevederea privind solicitarea documentului de la Institutul Cantacuzino a apărut ca o noutate în acest an. „Conform specialiştilor, o generaţie de ţânţari de exemplu, apare o dată la 7 zile. În acest an, în schimb, la Braşov a fost înregistrată o adevărată «explozie demografică» a acestor insecte, date fiind condiţiile meteo favorabile pentru dezvoltarea lor. Combaterea se face diferit, în funcţie de loc, de zonă geografică, de aceea este nevoie de punctul d evedere al Institutului Cantacuzino“, a declarat Corina Ion. În funcţie de zona geografică, pentru combaterea ţânţarilor se fac între 4 şi 7 campanii pe lună. Până acum, la Braşov s-au făcut două tratamente în luna iunie. Pentru a continua acţiunile de combatere, autorităţile aşteaptă acum documentul de la Institutul Cantacuzino. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, acest document, care costă 1.250 de lei, a fost solicitat luna trecută.