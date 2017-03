Sute de peşti morţi pe două lacuri din Sfântu Gheorghe și Sântionlunca

Descriere foto: Peşti morţi pe două lacuri din Sfântu Gheorghe și Sântionlunca; Sursa: covasnamedia.ro



Sute de kilograme de peşti morţi au ieşit la suprafaţa a două lacuri din judeţul Covasna odată cu topirea gheţii. Este vorba despre lacul din zona Gării municipiului Sfântu Gheorghe şi despre lacul Sântionlunca. Potrivit autorităţilor, moartea peştilor a survenit cel mai probabil din cauza lipsei de oxigen, generată de scăderea volumului de apă şi de îngheţ.



După ce săptămâna trecută pe lacul din zona Gării din Sfântu Gheorghe au fost găsiţi peşti morţi, acelaşi peisaj dezolant a putut fi văzut şi pe lacul Sântionlunca.



Potrivit administratorului acestui lac, preşedintele Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) din judeţul Covasna, Laszlo Bela, cauza morţii peştilor este asfixierea şi s-a pierdut o cantitate de 150 de kilograme de peşte, respectiv şalău, biban, ştiucă, crap şi alte specii, unele exemplare şi de câte 10-12 kilograme fiecare. Valoarea pierderilor se ridică la aproximativ 20.000 de lei.



„Cei de la SGA au dat drumul la apă, au curăţat canalele şi au scăzut nivelul apei cu vreo 80 de centimetri. Pentru că a fost o iarnă foarte grea, peştii au rămas în apă mmică şi au îngheţat. În urmă cu mai mulţi ani, nişte case din apropierea lacului au fost inundate şi din acest motiv s-au curăţat canalele de scurgere. Lacul acesta a fost populat de noi acum 40 de ani şi niciodată nu au fost probleme. Mare lucru nu mai putem face pe acest lac. În unele locuri are 20 de centimetri. Sunt vreo trei puncte unde apa a mai rămas peste un metru. Dacă nu se va mai da drumul la apă, atunci lacul va reveni”, a declarat Laszlo Bela, adăugând că peştii morţi au fost adunaţi şi îngropaţi.



Pești morți, au putut fi văzuți săptămâna trecută și la suprafața lacului din zona Gării municipiului Sfântu Gheorghe.



O echipă formată din reprezentanţi ai Gărzii de Mediu, Direcţiei Sanitar Veterinare şi Siguranţa Alimentelor (DSVSA) şi de la Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) din judeţul Covasna au luat probe şi au analizat situaţia lacului din Sfântu Gheorghe, ca urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni.



„Nivelul apei a fost foarte mic, iar în această iarnă lacul a îngheţat aproape până la fund. După dezgheţ au ieşit peştii la suprafaţă. (…) Probleme de acest fel sigur vor mai apărea în astfel de „braţe moarte”, cu apă stătătoare, acum, după dezgheţ. (…) În cazul lacului din Sfântu Gheorghe am încheiat o notă cu Primăria, administratorul lacului, să fie curățat lacul și peştele să fie dus la unităţi specializate pentru incinerare”, a declarat Lucian Cândea.



Şi directorul executiv al DSVSA, dr. Sikó Barabási Sándor, a confirmat drept cauză a morţii acestor peşti, asfixierea.



„Din experienţa anilor trecuţi vă pot spune că de obicei în această perioadă peştii se confruntă cu lipsă de oxigen. (…) Am mai avut de mai multe ori această problemă. După ploi mai abundente, după topirea zăpezii, se întâmplă ca în apele foarte tulburi nisipul să astupe branhiile şi peştii să nu primească destul oxigen sau din cauza acestor ierni aşa mai grele, în urma cărora îngheaţă luciul apei, peştii din aceste zone de lacuri să nu primească suficient oxigen”, a spus acesta.