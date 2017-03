Susţine şansa la viaţă a nou-născuţilor cu 2% din impozitul pe venit!

Descriere foto: Transformă 2% din impozitul pe venit în 100% şansă la viaţă pentru copii!; Sursa: salvaticopii.ro



„Transformă 2% din impozitul pe venit în 100% şansă la viaţă pentru copii!”



Braşovenii pot susţine şansa la viaţă a nou-născuţilor redirecţionând 2% din impozitul pe venit datorat statului către Organizaţia Salvaţi Copiii filiala Braşov, care derulează şi un program dedicat reducerii mortalităţii infantile.



Filiala derulează în perioada 01 februarie – 25 mai 2017 campania de informare „Un gest pentru o viaţă - Transformă 2% din impozitul pe venit în 100% şansă la viaţă pentru copii!”, în vederea strângerii de fonduri pentru continuarea dotării cu echipamente medicale a maternităţilor/secţiilor de nou-născuţi din ţară şi pentru oferirea de suport parental tinerelor/viitoarelor mame din comunităţile defavorizate din România.



„România este ţara cu cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile între ţările Uniunii Europene. 1.400 de copii mai mici de un an au murit în 2015 în spitalele din România, iar dotarea insuficientă cu echipamente a maternităţilor se numără printre principalele cauze ale acestor decese. Datorită generozităţii persoanelor fizice şi a companiilor, de la începutul programului, am dotat 67 de maternităţi în toată ţara şi am lucrat în 31 de comunităţi defavorizate, crescând, astfel, şansele de supravieţuire pentru 24.000 de bebeluşi”, spun reprezentanţii organizaţiei.





.........................



Alegeţi să redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit aferent anului 2016 către Salvaţi Copiii filiala Braşov și puteți ajuta la dotarea maternităților din România.



Campania de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit (corespunzător anului fiscal 2016) se desfăşoară până pe 25 mai 2017.



Cum redirecţionezi 2% din impozitul pe venit?



1. Completează Formularul 230 (dacă în 2016 ai avut venituri numai din salarii) sau Formularul 200 (dacă în 2016 ai realizat şi alte venituri – din salarii sau activităţi independente sau numai din activităţi independente).



2. Trimite formularul la Administraţia Financiară de care aparţii până la 25 mai 2017: formularul se poate depune direct sau se trimite prin poştă cu scrisoare recomandată (confirmare de primire).



Precizări:



1. Această contribuție nu te costă nimic. Prin completarea și depunerea formularului te asiguri că 2% din impozitul tău pe venit reprezintă bani care sunt folosiți concret pentru a rezolva o problemă reală. În cazul în care nu redirecţionezi aceşti 2%, banii rămân statului.



2. Sumele individuale nu sunt mari, însă cumulate pot însemna foarte mult pentru copiii nou-născuţi.



3. Dacă ai deja o organizație către care vrei să direcționezi, dar dorești să ajuți și cauza „Salvaţi Copiii”, o poți face completând anexa la formularul 230, care se trimite sau se depune la ANAF împreună cu formularul.



Decizia dumneavoastră va face cu adevărat diferenţa în viaţa copiilor nou-născuţi!













..........................