Supraveghează-ți copilul în permanență

Copiii sunt supuși încă de la naștere, unui proces de familiarizare cu normele societății în care trăiesc, al căror scop principal este de a le oferi compatibilitatea necesară vieții în comunitate.



Declanșarea procesului de socializare are loc de regulă în mediul familial iar educația pe care copiii o primesc în familie influențează evoluția ulterioară a acestora.



Lipsa comunicării dintre părinți și copii îi determină uneori pe aceștia din urmă să caute refugiu în afara căminului lor și să adere la diferite grupuri, așa zișii prieteni, iar sub influența și presiunea acestora să comită fapte antisociale, unele dintre ele pedepsite de legea penală.



Ce oferă adolescenților asemenea grupuri întrucât îi determină să suporte anumite reguli? Ei descoperă că au interese, dorințe și aspirații comune, de obicei orientate către învingerea unui obstacol. Mai apoi oferă securitate și confort psihic mai mult decât grupul familial sau grupurile școlare conformiste.



Dacă părinții nu intervin la timp și mai ales atunci când copiii sau tinerii:



- lipsesc nemotivat și în mod repetat de la școala;

- devin violenți sau chiar agresivi cu cei din jur;

- se împrietenesc cu persoane dubioase, cu influență nocivă asupra lor;

- pleacă de acasă pentru anumite perioade de timp, consumă băuturi alcoolice sau substanțe interzise;

- au asupra lor sume de bani pe care nu le pot justifica;

- sfidează normele de disciplină și/sau regulamentele școlare, etc.



nu vor putea să-i ajute să fie capabili să treacă peste obstacole și să spună NU tentațiilor de orice fel.



Vă recomandăm astfel:



- să acordați atenție copiilor dumneavoastră precum și preocupărilor pe care le au;

- să țineți permanent legătura cu școala la care sunt elevi;

- faceți în așa fel încât să cunoașteți ce prieteni au și ce locuri frecventează împreună.