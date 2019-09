Supraimpozitarea clădirilor lăsate în paragină devine realitate la Brașov

Descriere foto: În unanimitate, vineri s-au votat primele 13 Hotărâri de Consiliu Local. Urmează să fie vizate și alte clădiri și alți proprietari. Anunţ în Consiliul Local: „mai sunt sute de imobile pentru care proprietarii vor plăti impozite mai mari”; Sursa: bzb.ro



Primele 13 proiecte de hotărâre privind supraimpozitarea clădirilor lăsate în paragină au stârnit discuţii vineri, în şedinţa Consiliului Local Braşov.



Astfel, înainte de a se vota actele normative, consilierul local Cristian Macedonschi (FDGR) a declarat că proprietarii au primit recent somaţii, prin care erau anunţaţi că trebuie să îşi reabiliteze imobilele într-un timp foarte scurt. Pe de altă parte, un braşovean, George Costan, a declarat că din comisia de evaluare ar trebui să facă parte şi un expert extern, care să confere obiectivitate procedurii.



De cealaltă parte, Primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat că „de aproape un an de zile, noi am trimis sute de notificări către proprietarii imobilelor cu probleme. Deocamdată, am pregătit hotărârile privind supraimpozitarea pentru 13 clădiri, însă vor urma şi altele, pentru că mai sunt sute. Cei care fac parte din comisia de evaluare vor fi degrevaţi de activităţile zilnice, pentru a avea mai mult timp că facă muncă de teren”, a declarat primarul.



Edilul a precizat că în regulament nu se precizează că este nevoie de un expert extern. „Acest expert trebuie contractat de proprietari”, a argumentat edilul. De asemenea, primarul i-a propus lui George Costan să se implice în această evaluare, poate în calitate de consultant.



„Sancţiune preventivă” pentru Aro Palace



Pe de altă parte, primarul a amintit că pe lista celor 13 imobile a fost inclusă şi aripa veche a hotelului Aro Palace, chiar dacă anul acesta a obţinut un certificat de urbanism pentru reabilitare. El a explicat şi de ce s-a luat această decizie: „Nu vrem să păţim ca în cazul societăţilor comerciale care, pentru a obţine autorizaţia de funcţionare, încheiau contrate de salubritate cu o valabilitate de două sau trei luni, apoi aruncau gunoiul la tomberoane. Aro Palace a obţinut certificatul de urbanism, iar acum are dosarul depus la Direcţia de Cultură a Judeţului Braşov. Dacă va demonstra că a început procedurile pentru reabilitarea imobilului, la începutul anului 2020 va fi exceptat de la plata impozitului”.



Într-un final, toate cele 13 hotărâri de Consiliu Local (HCL) au fost aprobate cu unanimitate de voturi. Pentru clădirile amintite, dacă nu se ocupă de reabilitare, proprietarii ar urma să plătească de anul viitor impozite mai mari cu procente cuprinse între 300% şi 500%.