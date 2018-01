Super-Luna Albastră. Pe 31 ianuarie, astrul nopții va face spectacol pe cer

Descriere foto: Pe 31 ianuarie 2018 are loc un fenomen rar: eclipsa de Super-Lună Albastră



Pe 31 ianuarie vom fi martorii primei eclipse din anul 2018. Dar de această dată este vorba despre o Lună Albastră.



De fapt, numele fenomenului se referă la o „anomalie celendaristică”. În mod normal, într-un an de zile ar trebui să putem vedea 12 luni pline. Satelitul Pământului ar trebui, aşadar, să fie complet luminat o dată pe lună. Din când în când, totuşi, se întâmplă să apară de două ori într-o singură lună, adică de patru ori în loc de trei într-un singur anotimp. În aceste cazuri, apariţia suplimentară este denumită Lună Albastră.



Deşi fenomenul acesta nu este atât de rar, apărând, în medie, o dată la 2,7 ani, o eclipsă totală care să afecteze Luna Albastră este extrem de rară. Ultimul eveniment de acest fel a fost la 31 martie 1866.



Raritatea astronomică din 31 ianuarie va consta de fapt în trei evenimente care vor avea loc în acelaşi timp: o eclipsă de Super-Lună albastră. O super-lună are loc atunci când satelitul nostru natural este cel mai aproape de Pământ, luna apărând mai mare şi mai luminoasă. (Luna va părea când e privită cu 14% mai mare decât este de obicei și cu 30% mai strălucitoare decât în mod normal, deoarece se va afla foarte aproape de Pământ. Se spune că va fi „super luna albastră” pentru că va fi a doua lună plină din ianuarie).



În plus, în Asia, Noua Zeelandă şi Australia va fi şi o eclipsă totală de lună.



Sincronizarea dintre eclipsa totală de Lună şi fenomenul de „Lună Albastră” are loc extrem de rar. De 152 de ani nu a mai avut loc acest fenomen. Din păcate, nu toată lumea va putea vede eclipsa. Va putea fi urmărită din SUA, Asia de Est, Indonezia, Noua Zeelandă şi Australia.



(Eclipsa va fi cel mai bine văzută din Oceanul Pacific, în special Asia Centrală și de Est, Indonezia, Noua Zeelandă și cea mai mare parte a Australiei. Eclipsa parțială se va îndrepta spre vest putând fi văzută din vestul Asiei, în subcontinentul Indian, în Orientul Mijlociu și în Europa de Est).



Însă curioșii vor putea savura momentele eclipsei pe internet.



Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București anunță că „se va produce o eclipsă totală de Lună care din păcate nu va putea fi observată din România. Vom putea observa doar ultima parte a eclipsei, când aceasta iese din penumbră”.



Eclipsa va începe pe data de 31 ianuarie 2018, la ora 12 și 51 de minute (ora României). Faza maximă va fi la ora 15 și 36 de minute. În zonele unde eclipsa va fi vizibilă, va fi plină noapte (din cauza diferențelor de fus orar).



După anul acesta, data viitoare când o Lună Albastră va trece prin umbra Pământului va fi pe 31 decembrie 2028 și, ulterior, pe 31 ianuarie 2037. Ambele eclipse vor fi totale. Înainte de 2018, o eclipsă totală a unei Luni Albastre a avut loc pe 31 martie 1866.



Anul 2018 va unul plin de evenimente astronomice deosebite. Vom avea parte de două eclipse de lună, apariția unei comete și alinieri planetare deosebite.