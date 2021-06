SUPEREROII salvează vara la Brașov!

Vremea instabilă din ultima perioadă a modificat planurile brașovenilor dedicate timpului liber din vara lui 2021, prin urmare echipa AFI Brașov a chemat ajutoare... Superman, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Ironman, Thor, Hulk, Wasp, Teenage Groot, Black Panther vin la AFI Brașov în perioada 23 iunie - 14 iulie să salveze vara la Brașov.



Cele 10 personaje și-au unit super puterile pentru a le oferi brașovenilor o destinație super faină pentru timpul liber cu o expoziție cu supereroi adusă în premieră în orașul de la poalele Tâmpei. Aceștia își folosesc super puterile pentru a-i ajuta pe brașoveni să se simtă turiști în orașul lor și să se bucure de amintiri faine alături de personajele lor preferate, independent de prognoza meteo.



Accesul la expoziția cu supereroi este gratuit și vine la pachet cu multe alte SUPER surprize și concursuri cu premii pentru fanii acestora.



Pe toată perioada expoziției, brașovenii se vor bucura și de un maraton de filme cu supereroi la cinemAFI, pe terasă, tot cu acces gratuit și, în plus vor putea vota pe Facebook AFI și pe Instagram AFI ce filme doresc să vizioneze.



Filmele care vor rula la maraton sunt:





Iron Man (2010)

Iron Man 2 (2011)

Iron Man 3 (2012)

The Avengers (2012)

Thor: The Dark World (2013)

Guardians of the Galaxy (2014)

Guardians of the Galaxy 2 (2014)

Spider-Man: Homecoming (2016)

Black Panther (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Ant-Man and the Wasp (2017)

Avengers: Infinity War (2017)

Avengers: Endgame (2018-2023).



Urmărește canalele de social media pentru a vedea programul maratonului de filme pregătit la cinemAFI, pe terasă.