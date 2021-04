Suor Angelica deschide luna aprilie, online!

Sâmbătă, 3 aprilie 2021, de la ora 18.30, suntem invitați să urmăriți, online, în transmisiune directă, spectacolul cu opera „Suor Angelica” de Giacomo Puccini.



Lucrarea face parte din „Il Trittico”, alături de alte două opere scurte: „Il Tabarro” (Mantaua) și „Gianni Schicchi”, toate puse în scenă la Opera Brașov.



„Suor Angelica” are la bază libretul lui Giovacchino Forzano. Acţiunea se petrece pe la sfârşitul anului 1600, într-o mănăstire de lângă Siena, unde viaţa se desfăşoară în obişnuinţa şi rigorile sale. Angelica fusese trimisă la mănăstire pentru a pune capăt scandalului iscat odată cu naşterea nelegitimă a copilului ei, păcat condamnat de societate şi neiertat de familie. De şapte ani este printre maici, fără nici o ştire despre copil şi nici despre rude. Primeşte vizita mătuşii ei, care îi spune că fetița ei a murit. Suor Angelica recurge la sacrificiul suprem, având în faţa ochilor imaginea copilului chemând-o la el.



Își dă concursul Orchestra Operei Brașov. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Traian Ichim (debut). Regia artistică este semnată de Valentina Mărgăraș. Scenografia: Rodica Garștea. Regie scenă: Marilena Aldea.

Spectacolul va fi transmis, online, în direct, pe pagina de Facebook a Operei Brașov și pe canalul oficial de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZkBmSHCAP48 și va putea fi vizionat gratuit!



De asemenea, spectacolul beneficiază de subtitrare în limba română.



Premiera mondială a avut loc la 14 decembrie 1918, la Metropolitan Opera din New York. Astfel, artiștii Operei spun că inaugurează o lună specială, o lună sub semnul spiritualității, în care celebrăm Paștele catolic și ne pregătim pentru cel ortodox.