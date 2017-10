Studiu: România se îngrașă de la an la an

Ponderas Academic Hospital, singurul Centru de Excelenta in chirurgie bariatrica si metabolica din Romania, a efectuat un studiu de tip Omnibus* pentru a evalua perceptiile si atitudinile romanilor cu privire la alimentatie si la problemele de greutate. Conform datelor rezultate, romanii declara intr-o masura destul de mare ca mananca sanatos si fac sport. Cu toate aceastea, peste 55% din populatia adulta a Romaniei se confrunta cu kilogramele in plus, in crestere cu 5 procente fata de studiul desfasurat in 2013 de Centrul de Excelenta in chirurgie bariatrica.



Potrivit datelor analizate, mai mult de jumatate dintre romanii adulti sunt supraponderali si obezi. Cifrele din 2017 arata ca raspandirea obezitatii nu a scazutdeloc fata de ultimii ani. Kilogramele in plus au inceput sa apara in ultimii 5 ani pentru 40% dintre romanii cu probleme de greutate, iar un sfert dintre respondenti se confrunta cu surplusul de kilograme de peste un deceniu.



1 milion de romani mananca doar o data pe zi. Greseli in alimentatia romanilor care conduc la acumularea kilogramelor

Desi majoritatea oamenilor declara ca mananca destul de sanatos, o serie de greselice favorizeaza instalarea obezitatii sunt identificate in alimentatia romanilor. Spre exemplu, cu privire la mesele din timpul unei zile, aproape 1 milion de romani marturiseste ca apuca sa manance doar o singura masa / zi, in timp ce alti aproximativ 400.000 de adulti aumai mult de 6 mese intr-o singura zi.



Micul dejun, considerat de catre nutritionisti cea mai importanta masa a zilei,este omis de catre 35% dintre romani. Acestia amintesc ca sar de obicei peste micul dejun, insacand vine vorba de cina,pentru 22% din populatie cina este principala masa a zilei. Mai mult decat atat, peste 90% dintre oameni recunosc ca reusesc sa manance abia dupa ora 18.00.



8 din 10 romani mananca zilnic paine. Tot zilnic, 4 din 10 consuma si dulciuri sau produse de patiserie

Printre alimentele consumate zilnic de catre romani se afla carnea, painea, legumele si fructele. Dulciurile si produsele de patiserie sunt si ele printre optiunile de zi cu zi pentru 40% dintre romani. Cand vine vorba de consumul produselor tip fast-food, aproape 12% dintre respondenti aleg sa manance acest tip de mancare cel putin 1 data pe saptamana.



Sportul apare de cateva ori pe saptamana in activitatea a mai putin de jumatate dintre respondenti, in timp ce 38% dintre romani declara ca nu practica deloc sport, iar alti 22% nu fac sport mai mult de o data pe saptamana.



„Obezitatea este o boala deja larg raspandita la nivel mondial, specifica secolului actual, ca atare suntem in permanenta preocupati de evolutia afectiuniisi la nivelul tarii noastre. In calitate de Centru de Excelenta in chirurgia obezitatii, ne dorim sa intelegem din ce in ce mai bine comportamentul alimentar al romanilor astfel incat sa putem veni in sprijinul pacientilor cu informatii potrivitesi sa continuam sa tragem un semnal de alarma asupra problemei obezitatii in Romania. Datele studiului efectuat ne arata ce obiceiuri defectuoase atrag cu sine kilograme in plus pentru romani de la un an la altul.”explica Prof. Dr. Catalin Copaescu, fondatorul chirurgiei obezitatii laparoscopice in Romania, director medical al Ponderas Academic Hospital.



Romania ia in greutate, dar romanii nu-si percep problema kilogramelor in exces

Studiul efectuat de Ponderas Academic Hospital mai arata ca 36,7% dintre romani se percep “doar cu cateva kilograme nedorite” si doar alti aproape 8%dintre respondenti declara ca „se confrunta cu probleme serioase de greutate”. Cand vine vorba insa de calcularea Indicelui de Masa Corporala, studiul arata ca de fapt mai bine de 20% dintre romani sunt deja trecuti de pragul obezitatii(IMC > 30).



“Subestimarea problemelor de greutate, prin raportarea la Indicele de Masa Corporala, indica o perspectiva duala asupra modului in care romanii isi percep problemele de greutate. Obezitatea este o boala cronica, cu implicatii severe asupra calitatii vietii, ca atare este nevoie sa fim constienti de existenta ei pentru a o putea trata in consecinta, pe termen lung.”, adauga Prof. Dr. Copaescu.



Diabetul zaharat tip 2 – povara romanilor cu greutate

Kilogramele in plus au adus pentru multi dintre oameni boli asociate. 30,4% dintre romanii cu greutate sufera de afectiuni conexe obezitatii: diabet zaharat tip 2, hipertensiune arteriala, dureri articulare.Dintre acestia, 13% au deja diabet zaharat tip 2, iar alti 20% dintre romani marturisesc ca au in familie cazuri de diabet.



Romanii care isi doresc sa scape de kilogramele in plus mentioneaza ca au constientizat ca obezitatea le pune viata in pericol si vor sa fie din nou sanatosi. Recapatarea mobilitatii, a respectului de sine si chiar prevenirea instalarii bolilor asociate obezitatii sunt alte 3 motive pentru care romanii vor sa slabeasca.



Tratamentul chirurgical – o solutie eficienta pentru mii de romani cu obezitate si diabet zaharat

Ponderas Academic Hospital a analizat si rezultatele obtinute de cei aproape7.000 pacienti cu obezitate care au apelat la chirurgia bariatrica de-a lungul timpului in cadrul Centrului de Excelenta. Potrivit datelor interne,la 8 din 10 pacienti, diabetul zaharat tip 2 s-a remis la un an de la operatia bariatrica. Alte rezultate observate in analiza interna:

- 80% din pacientii cu diabet zaharat tip 2, asociat obezitatii, inregistreaza si astazi valori normale ale glicemiei si hemoglobinei glicozilate, demonstrand remisiuni durabile, de peste 5 ani, a diabetului zaharat tip 2

- 30% dintre pacientii insulino-dependenti nu mai necesita insulina dupa prima luna de la operatie

- 8 din 10 pacienti au scapat si de apneea de somn la un an de la operatie

- 33% din pacientii cu hipertensiune arteriala inregistreaza normalizarea tensiunii arteriale in primele 3 luni de la operatie.

- 100% dintre pacienii inregistreaza scadere ponderala



„Observam din ce in ce mai mult cresterea adresabilitatii in randul pacientilor care vor sa previna instalarea diabetului si a altor afectiuni asociate obezitatii. Acestia au in familie deja cazuri de diabet zaharat tip 2 sau hipertensiune si stiu ce complicatii aduc aceste. Ca atare, se adreseaza chirurgiei bariatrice cu scopul de a scapa de problema obezitatii inainte ca aceasta sa provoace alte boli metabolice cu impact sever asupra calitatii vietii lor. Mai mult decat atat, multi dintre pacientii nostri au incercat dejainainte de chirurgia bariatrica multe alte metode de slabit - diete, regimuri sau pastile de slabit, care din pacate s-au incheiat cu asa numitul efect yo-yo (revenirea kilogramelor odata cu oprirea dietei si intoarcerea la obiceiurile alimentare defectuase)”, concluzioneaza Prof. Dr. Copaescu, fondatorul chirurgiei obezitatii laparoscopice in Romania, director CoE BS.



*Studiul a fost realizat de IMAS Marketing și Sondaje, la iniţiativa Ponderas Academic Hospital, în decursul lunii iulie 2017. Pentru acest studiu au fost intervievate 1.010 persoane, cu vârste de 18 ani și peste. Eșantionul este reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia adultă a României, marja de eroare fiind de ±3.1%.



