60% dintre şoferii români vorbesc la telefonul mobil atunci când conduc fără a folosi un handsfree.

Aproape 1 din 5 şoferi a condus sub influenţa alcoolului cel puţin o dată.

Peste 70% dintre pietoni traversează neregulamentar cel puţin ocazional, iar mai mult de jumătate dintre aceştia sunt atenţi la telefonul mobil atunci când merg pe stradă.

77% dintre biciclişti nu folosesc niciun fel de echipament de protecţie atunci când circulă cu bicicleta.

1 din 5 motociclişti se strecoară de cele mai multe ori printre maşini, în trafic.

, arată rezultatele unui sondaj realizat în cadrul campaniei naţionale de siguranţă şi prevenţie rutieră „FII TREAZ LA VOLAN!”. Dacă32%fac acest lucru rar, doar atunci când apar urgențe, 20% vorbesc la telefon fără handsfree din când în când, iar 8%, aproape la fiecare călătorie cu vehiculul.Mai mult decât atât,(21% - rar, când apar urgențe, 13% - din când în când, 4% - aproape la fiecare călătorie cu autovehiculul) şi aproape 20% au condus sub influenţa alcoolului cel puţin o dată.Oboseala la volan se numără printre factorii care pot creşte riscul unui accident rutier şi, deşi aceasta nu reprezintă neapărat un aspect discutat foarte des atunci când vine vorba de siguranţa rutieră, este un fenomen întâlnit pe şoselele din România. 54% dintre respondenţii care au participat la sondajul „Cât de treaz eşti în trafic?” au precizat că li se întâmplă rar să se simtă obosiţi atunci când conduc, însă 3% dintre ei se simt des obosiţi la volan. De asemenea,Datele sunt cu atât mai importante cu cât parcurgerea drumurilor din afara localităţilor pe timp de noapte – una din situaţiile cu risc crescut în care există pericolul de a adormi la volan - reprezintă o practică destul de des întâlnită. Astfel,, 33% fac acest lucru de câteva ori pe săptămână, iar 31%, de câteva ori pe lună.Consumul de băuturi alcoolice reprezintă o altă activitate care poate creşte riscul de accidente în trafic. Conform sondajului,(18% dintre respondenţi).Din păcate, o parte din accidentele rutiere se produc şi ca urmare a neatenţiei sau nerespectării regulilor de circulaţie de către pietoni: în anul 2015, 1 din 5 accidente grave a fost provocat de indisciplina pietonilor, conform datelor publicate în „Buletinul siguranţei rutiere. Raport anual 2015”, realizat de IGPR.(66% fac acest lucru ocazional, în timp ce 7%, în fiecare zi). Mai mult decât atât,(18% - foarte rar, 17% - uneori, 5% - adesea).Distragerea atenţiei este o altă problemă care poate creşte riscul unui accident rutier.(scriu mesaje, se joacă etc.) - 49% fac acest lucru ocazional, în timp ce 12%, foarte des.Dintre toţi participanţii care au răspuns întrebărilor din cadrul sondajui,: 39% doar în scop recreativ, iar 21% atât în scop recreativ, cât şi folosind-o ca mijloc de transport (pentru a ajunge la serviciu/ la cumpărături/ la sală etc.). În ceea ce priveşte frecvenţa cu care bicicliştii circulă în trafic, 16% fac acest lucru zilnic, 36% - de câteva ori pe lună, iar 31% - de câteva ori pe an., conform declaraţiilor participanţilor la sondajul „Cât de treaz eşti în trafic?”. De asemenea, 11% poartă doar cască, în timp ce doar 12% poartă atât cască de protecţie, cât şi genunchiere, cotiere şi alte elemente de siguranţă., în timp ce 30% fac acest lucru doar uneori, iar 26% nu adoptă deloc această practică.54% dintre motocicliştii care au participat la sondajul „Cât de treaz eşti în trafic?” au declarat că poartă atât cască de protecţie, cât şi îmbrăcăminte de protecţie, în timp ce 29% optează doar pentru cască, iarDe asemenea,: 23% fac acest lucru de cele mai multe ori, în timp ce 30%, doar când este foarte aglomerat. Nu în ultimul rând, 8% dintre motociclişti au declarat că au călătorit cel puţin o dată sub influenţa alcoolului.În cadrul sondajului „Cât de treaz eşti în trafic?”, desfăşurat în perioada 21 august 2017 – 17 septembrie 2017 în mediul online, prin intermediul platformei treazlavolan.ro, au participat, majoritatea (76%) având între 18-25 de ani. Din totalul respondenţilor, 76% au fost bărbaţi, iar 23%, femei.De asemenea, 81% dintre participanţii la sondaj (6.574) sunt şoferi, 60% (4.816) au declarat că merg pe bicicletă, iar 9% (732) s-au încadrat la categoria motocicliştilor, folosind acest mijloc de transport. Dintre şoferii care au participat la sondaj, 72% conduc zilnic, 20% - de câteva ori pe săptămână -, 6% - de câteva ori pe lună, iar 3%, mai rar de o dată pe lună.Campania, ajunsă, în acest an, la cea de-a doua ediţie, este iniţiată de APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor şi a avut loc în perioada iulie - septembrie 2017 cu sprijinul Poliţiei Române, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară şi BAAR - Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.Aceasta a fost realizată cu sprijinul Partenerilor GENERALI România, ERGO Asigurări, OMNIASIG VIG, Gothaer Asigurări Reasigurări, GROUPAMA Asigurări, GRAWE România, DESTINE Broker, DAW Management, EUROINS România, PIRAEUS Insurance Broker, GARANTA Asigurări, RECREX, VERASIG Broker, OTTO Broker, GLOBASIG Broker, RENOMIA - SRBA Broker de Asigurare, CREST Broker de Asigurare, ATA - Academia Titi Aur, EDOTEC România şi DAS - Dellen Ausbeulservice.Mesajele de informare ale campaniei au fost transmise către publicul larg şi cu sprijinul Partenerilor Media RFI România, wall-street.ro, 24auto.ro, 9am.ro, ziuaveche.ro şi Automotive Aftermarket News, precum şi cu sprijinul motorhead.ro.Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile peşi