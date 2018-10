Studenții electroniști își vor desfășura orele practice într-un laborator performant

Descriere foto: Universitatea Transilvania din Braşov a inaugurat, cu sprijinul unei companii americane, cel mai nou laborator de electronică pentru studenţii facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor



Studenții Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor își vor desfășura activitatea practică începând de săptămâna aceasta, în noul laborator realizat de compania Benchmark România. echipamente performante, module educaţionale şi mobilier.



Investiția s-a ridicat la 100.000 de dolari, sumă necesară echipamentelor performante care reproduc punctele de lucru asemănătoare cu cele din producție. „Ne dorim ca studenții să își dezvolte cariera alături de noi“, a declarat Florin Onu, director general Benchmark România.



Investiţia, constă în echipamente performante, module educaţionale şi mobilier. În laborator sunt reproduse puncte de lucru asemănătoare cu cele din producţie.



Compania americană Benchmark este în top 10 furnizori de servicii integrate de producție electronică, oferind totul, de la dezvoltarea produslui, până la construcția plăcilor de circuit imprimat.



Noul laborator asigură desfăşurarea orelor de aplicaţii practice la disciplinele din domeniul electronicii. Punctele de lucru sunt prevăzute, fiecare, cu un set complet de aparate specifice: sursă de alimentare, multimetru digital, generator de funcţii, osciloscop, sintetizator, punte RLC, frecvenţmetru, staţie de lipit şi calculator. Pe lângă echiparea tehnică, laboratorul beneficiază de dotări moderne specifice procesului didactic (ecrane, videoproiectoare), de o amenajare modernă care reproduce bancurile de lucru din zona de testare-depanare din producţie şi nu în ultimul rând laboratorul are o ambianţă tinerească.



„Ce s-a întâmplat în această ultimă perioadă, finalizată cu inaugurarea laboratorului este un exemplu de subliniat în ceea ce înseamnă colaborarea între mediul economic și universitate. Atât noi, universitatea, cât și firmele din zonă suntem interesați de colaborări, pe de o parte noi suntem bucuroși că studenții noștri beneficiază de infrastructură modernă în procesul de pregătire, iar pentru firme contactul cu studenții este benefic pentru că suntem principala bază de recrutare pentru inginerii care lucreză în mediul economic“, a declarat rectorul Universității Transilvania, Ioan Vasile Abrudan.



În ultimii ani Benchmark a decis să investească prin implicarea în diverse proiecte sociale care un venit în întâmpinarea problemelor comunității locale, inclusiv mediul universitar.



„Faptul că inaugurăm astăzi acest laborator este doar un pas pentru o cooperare foarte bună. Am încercat să replicăm standurile de lucru făcându-le să semene cu cele din fabrică. Încercăm să ajutăm studenții să înțeleagă ce înseamnă pentru un inginer să activeze într-o companie de producție în domeniul electronicii“, a afirmat director general Benchmark România, Florin Onu.



Compania americană Benchmark, prezentă de 14 ani la Brașov, le-a oferit și până acum studenților de la Universitatea Translivania, stagii de practică, internship, posibilitatea de angajare pe perioada vacanțelor și suport în pregătirea lucrărilor de licență sau masterat.



Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor are peste 1.500 de studenţi, dintre care peste 400 sunt în anul I la studii de Licenţă. Este singura facultate de profil electric din cele 18 facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov, în care sunt pregătiţi specialişti în următoarele domenii: inginerie electrică, electronică, telecomunicaţii, automatică, tehnologia informaţiei, calculatoare şi robotică.