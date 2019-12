Studenţii Academiei Forţelor Aeriene, „ajutoarele” lui Moş Crăciun

Descriere foto: Studenţii Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” le-au oferit copiilor din Centrul de îngrijire de zi „Astra” cadouri și un spectacol de colinde; Sursa: bzb.ro



Studenţii Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” au fost şi în acest an, ajutoarele lui Moş Crăciun. Cel mai mult s-au bucurat să-i vadă copiii din cadrul Centrului de îngrijire de zi „Astra”, unde studenţii au ajuns pentru al treilea an consecutiv.



Studenții inimoși le-au oferit celor mici un program special de colinde, în care prezenţi au fost şi câţiva Moşi ce au cântat colinde cu instrumente de suflat. A venit apoi rândul micuţilor să ofere şi ei un mic spectacol de colinde, aplaudat de „ajutoarele” Moşului.



Momentul cel mai aşteptat a fost, însă, primirea darurilor.



Darurile pentru cei mici au fost pregătite din donaţiile strânse de studenţii Academiei, care au susținut inițial un concert caritabil în cadrul instituţiei lor de învăţământ, unde au strâns bani, dulciuri, jucării, pe care mai apoi le-au împărţit celor mici.



„Primul lucru pe care l-am învăţat în Armată a fost să fim uniţi şi să ne ajutăm între noi şi tocmai de aceea facem acest spectacol”, a spus Ruth Drăguşin, student a Academiei.



În acest an, 15 copii au primit daruri de la Moş şi ajutoarele sale. Este vorba despre copii din familii cu risc, care primesc sprijin în cadrul centrului, unde, de altfel, au învăţat şi colindele.



„Copiii sunt foarte încântaţi de sărbătorile de Crăciun şi abia aşteaptă să arate lumii ce au învăţat în centru. Fiecare s-a pregătit cum a putut mai bine”, a explicat şi pshipedagogului Centrului, Liliana Balaş.



Acţiunea a fost organizată împreună cu Primăria municipiului Braşov. „Noi avem o bună colaborare cu Academia, în mai multe proiecte culturale, sociale. Vin de fiecare dată la acest centru de zi cu bucurie, deoarece este proiectul de care sunt legat, este primul meu proiect realizat la primul mandate de consilier local, un proiect realizat cu fonduri nerambursabile, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. (…) Anul viitor vrem să deschidem un nou centru de zi, în parteneriat cu Unicef România. Vom finanţa acest centru cu fonduri norvegiene. Avem, proiectul depus, este deja preaprobat”, a spus viceprimarul municipiului Braşov, Costel Mihai.



Studenţii Academiei au mai oferit daruri şi celor de la Centrul pentru Persoane fără Adăpost, dar şi unor familii nevoiaşe identificate de Direcţia de Asistenţă Socială Braşov.



În 19 decembrie 2019 voluntarii le vor oferi daruri şi celor de la Casa de tip familial „Lizuca şi Patrocle”.