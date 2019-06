„Street Food Festival” la Brașov! A treia ediție (27-30 iunie), pe Aleea de sub Tâmpa

Întreg festivalul este construit în jurul conceptului de experienţă, o experienţă unică de la modul în care este preparată şi servită mâncarea până la decorurile tematice din perimetrul festivalului şi scena pe care vor urca mai mulţi artişti.Ca şi în alţi ani, vizitatorii pot să încerce de la preparate asiatice, până la specialităţi de street food şi, de ce nu, chiar şi seafood.Deserturile şi răcoritoarele proaspete vor fi şi ele pe tarabe. În plus, pasionaţii de gătit, dar şi pofticioşii vor putea lua parte la diferite demonstraţii şi activităţi alături de Chef Foa.Artiştii iubiţi de public vor putea fi ascultaţi chiar în mijlocul mulţimii. Next Ex, Jurjak, Lucia, The Mono Jacks, Gramofone, Robin and the Backstabbers vor fi cei care vor concerta anul acesta la festival. În plus şi iubitorii de muzică electronică pot să se bucure pentru că dj-ii de la VRTW sunt prezenţi în fiecare zi în festival.Street Food Festival este un concept de festival care a debutat în 2016 la Cluj-Napoca şi ulterior a fost dezvoltat în alte 11 oraşe. Revoluţia street food a avut un impact însemnat şi la nivel de comunitate prin conştientizarea nevoii de a-i ajuta pe cei defavorizaţi sau prin combaterea fenomenului de risipă alimentară.Street Food Festival este un eveniment realizat de: Agenţia Why Not & Flavours................................................................................................................Celelalte motive sunteți invitați să le descoperiți singuri dupa ce ajungeți pe Aleea de sub Tâmpa:Poți să zici că vii doar să te plimbi și nu vrei să mănânci, asta dacă o spui sub formă de glumă, astfel nu e imposibil. Vor fi atât de multe bunătăți din bucătăria internațională, cu arome, ingrediente și moduri de preparare diferite și care toate arată foarte bine, încât nu te vei putea abține. Și de ce ai face-o? Bucătarii vor fi foarte motivați să gătească cel mai bine, pentru ca toți ochii vor fi pe ei: ochii gurmanzilor, ochii organizatorilor și ochii turiștilor din zonă.Jurjak, Robin an the backstabbers, The Mono Jacks sau Lucia sunt câteva dintre trupele care te vor face să fredonezi și să dansezi și să nu uităm că anul acesta Street FOOD Festival va conține și VRTW Area, unde în fiecare zi începând cu ora 16:00 vor mixa dj-ii cunoscuți.În Brașov sunt mulți pasionați de graffiti, de aceea este și un festival de artă stradală așa că multe dintre food truck-urile parcate sub Tâmpa vor fi numai bune de admirat.Da, e și ăsta un motiv. Știm că și ție îți place să te mândrești cu ceea ce oferă orașul tău și să îți schimbi poza de profil, să nu fie numai turiștii cei care își schimbă poza. Va fi atât de mult material de fotografiat și filmat, numai bun de postat pe Facebook sau Instagram.An de an festivalul „Street FOOD” a atras tot mai mulți „pofticioși” și participanți, iar în anul 2018 festivalul a fost vizitat de peste 800.000 de persoane care au avut ocazia să încerce rețete ingenioase și să participe la activităţi recreative.