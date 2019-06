Strada Traian Moşoiu ar putea intra anul acesta în consolidare

Descriere foto: Conform reprezentanțolor primăriei, strada Traian Moşoiu ar putea intra anul acesta în consolidare; Sursa: bzb.ro



După alunecările de teren din anul 2017 s-au făcut numai intervenţii de „punere în siguranţă a drumului”!



La aproape doi ani de la alunecarea de teren de pe strada Traian Moşoiu din cartierul Şchei, când o porţiune din zidul de sprijin s-a prăbuşit, pe această arteră nu s-au efectuat lucrări de consolidare ci doar intervenţii în regim de urgenţă, pentru punerea în siguranţă a drumului.



Reprezentanţii Primăriei Braşov au anunţat că pentru acest an sunt programate lucrări de consolidare a zidului de sprijin din zona afectată de alunecarea de teren.



„Pentru această arteră a fost realizată o expertiză tehnică, iar lucrările au fost incluse în bugetul local pe anul în curs. În perioada următoare vom lansa licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor. Sperăm ca în cursul acestui an să înceapă lucrările”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea.

În 24 septembrie 2017 o porţiune dintr-un zid de sprijin cu o lungime de aproximativ 10 metri, de pe strada Traian Moşoiu din Şchei s-a prăbuşit, afectând câteva construcţii. Incidentul s-a produs după o perioadă cu ploi abundente.



Zidul de sprijin ce separă latura sudică a străzii General Traian Moşoiu de proprietăţile de pe strada Piatra Mare are o lungime totală de aproximativ 150 m şi o înălţime de 3-5 m şi a fost amenajat în urmă cu mai bine de 100 de ani, fără a se realiza sisteme eficiente de drenaj.