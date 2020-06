Stiai ca Boho Chic este un stil care ofera libertate de creatie in amenajare? Citeste mai multe despre acest design de interior!

In designul interior exista o multime de stiluri de amenajare care promit rezultate spectaculoase, dar niciunul nu este atat de creativ si de lipsit de reguli ca Boho Chic. De altfel, chiar denumirea stilului arata clar cat este de permisiv, elegant si liber. Boho e abrevierea de la bohemian homeless, iar chic inseamna la moda. Stilul poate sa fie la indemana oricui si se poate personaliza foarte usor.



Multi proprietari de apartamente sau de case au adoptat acest stil de amenajare, pentru ca, spun ei, este ideal pentru a imbina obiectele mostenite de la parinti, cu elementele noi, din prezent. Spiritul neconventional cu care se mandreste o persoana sau latura sa artistica poate exista si in interiorul locuintei sale cu ajutorul elementelor caracteristice stilului Boho.



Iata ce trebuie sa se regaseasca intr-o incapere amenajata astfel!



Stilul Boho Chic este unul care se recomanda persoanelor ce iubesc aventura, care calatoresc si se intorc acasa cu o multime de amintiri placute sau care doar vor sa pastreze canapeaua chic a bunicii si sa o puna in evidenta intr-un mod spectaculos. Cateva caracteristici ale acestui stil trebuie sa se regaseasca, desi stilul este unul care se lauda cu faptul ca nu are reguli stricte.



l Peretii camerei trebuie imbracati frumos, cu ajutorul unui tapet colorat, de regula doar in zona in care exista o anumita piesa de mobilier, iar restul peretilor vor fi vopsiti in culoarea preferata sau poate intr-una dintre culorile existente pe tapetul ales;



l Corpurile de iluminat sunt importante in acest design. Fie ca se opteaza pentru o veioza in stil african, fie pentru un candelabru somptuos sau pentru lustrele de la Sensodays, stilul Boho Chic inseamna mai presus de orice extravaganta, lumina, culori vibrante si aventura la tot pasul;















l Cromatica este atractiva si vor fi acceptate tot mai mult nuantele aprinse, de rosu, mov, verde, galben, portocaliu, combinatiile de tonuri pamantii sau culori de pietre pretioase. Acest lucru permite crearea unei amenajari intime, calde, cu finisaje naturale;



l Piesele de mobilier pot fi modificate, eventual la comanda, cu accente antichizate. Multe persoane aleg astfel de mobila de la second-hand si o reconditioneaza minunat. Daca va spune si o anumita poveste, este mai bine. Un scaun sau un cuier, canapeaua fixa sau dulapul bunicilor sunt doar cateva exemple in acest sens. Ideal ar fi sa nu fie recunoscute piesele in vreun magazin modern;



l Spatiul interior trebuie sa fie chic impodobit, fara sa para aglomerat sau ticsit de numeroase obiecte fara legatura intre ele. Bunul gust ramane pe primul loc intr-o astfel de amenajare interioara si accesoriile trebuie sa ofere eleganta, frumusete, culoare. Imprimeurile nu vor fi nici ele uitate. Dintre accesoriile folosite in acest stil pot fi mentionate: veiozele, cutiile de bijuterii, tablourile, fotografiile inramate, bibelourile, statuetele, draperiile, covoarele;



l Atmosfera poate fi completata prin prezenta ghivecelor cu plante ornamentale inalte, cu frunze mari, care sa fie amplasate in colturi sau langa piese de mobilier impozante. Pot fi create ornamente interesante, din crengi uscate si vase sau alte recipiente de diferite marimi.



In concluzie, cine alege sa-si amenjeze interiorul locuintei in stilul Boho Chic inseamna ca este un spirit boem, plin de creativitate, care pretuieste din plin frumosul, culorile vibrante si ideile decorative indraznete.



Surse foto:

shutterstock.com