Ștefania Nistoreanu expune, în premieră, la Londra

Descriere foto: Sursa: LaRevista

Pictoriţa brașoveancă Ştefania Nistoreanu îşi va expune pentru prima dată lucrările la Londra, unde a fost invitată să participe la cel mai mare târg de artă şi design din Europa.



Parallax Art Fair are loc pe 21 și 22 octombrie, pe celebra King’s Road, şi găzduieşte sute de artişti şi mii de exponate, din toată lumea.



Artista, care s-a remarcat vara aceasta pe piaţa artei internaţionale, după ce a vândut un tablou în moneda virtuală Bitcoin, va duce la Londra şase lucrări: „Morpheus”, „Mind Labytinth”, „The Face of Power”, „The Lab”, „The Miners” şi „Menuet”.



Ea a declarat că este bucuroasă şi emoţionată că va putea cunoaşte o altă cultură, una extrem de evoluată, care nu poate decât să-i deschidă spiritul şi mintea şi să o ajute să înveţe mai multe despre lumea din jur.



Vă reamitim faptul că în luna iunie a acestui an, Ştefania Nistoreanu a devenit prima artistă din România, şi unul dintre puţinii pictori din lume, care a vândut un tablou în moneda virtuală Bitcoin.



Lucrarea ei a fost cumpărată de un colecţionar din Hong Kong contra sumei de 2 Bitcoin, tranzacţia reprezentând un adevărat eveniment pe piaţa de artă, fapt ce a făcut ca ştirea să depăşească graniţele României, ajungând în publicaţii din lumea întreagă, din Statele Unite, până în Africa de Sud, Nigeria, China, Coreea, Vietnam şi Insula St. Maarten.