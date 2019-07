Ştefan Bănică jr. şi Irina Rimes deschid seria recitalurilor la Cerbul de Aur 2019

Tarife Cerbul de Aur 2019:

Abonamente

Bilete/seară

Cea de-a XIX-a ediţie a Cerbului începe în forţă! În prima seară, pe 22 august 2019, Ştefan Bănică jr. va ridica publicul cu siguranță în picioare, aşa cum obișnuiește la fiecare concert al său.Cu 16 discuri de autor, peste 30 de videoclipuri, piese devenite hituri clasice şi mii de concerte sold out în toată ţara, Ştefan Bănică jr. revine pe scena de la Braşov, într-un recital electrizant. „Mă bucur că se continuă tradiţia Festivalului Cerbul de Aur. Mă leagă multe amintiri frumoase de Festivalul de la Braşov, fie că am avut recitaluri sau am văzut şi am ascultat artişti internaţionali la care nici nu visam, mai ales la începutul anilor ’90”, a declarat celebrul artist. „Anul acesta am răspuns cu mare plăcere invitaţiei de a susţine un recital. O să cânt alături de Rock’n roll band şi grupul vocal The 50’s şi sper să fie un concert de care să se bucure toate generaţiile prezente la spectacol, dar şi telespectatorii. Aşadar, s-o facem lată, încă o dată!”, a explicat Ştefan Bănică Jr.În a doua zi de festival, pe 23 august, va fi rândul Irinei Rimes să urce pe scena din Piaţa Sfatului! Singurul artist român care a lansat un proiect special – prima trilogie muzicală „Iubiri secrete”, Irina mărturiseşte că a visat de mică să cânte la Cerbul de Aur. „Să cânt în concurs. Dar uite că viaţa a aranjat şi mai frumos, să vin în recital. Mulţumim pentru invitaţie. Promitem să facem un show de muzică original, inspirat şi interesant”, a spus tânăra artistă.Acestea nu vor fi singurele recitaluri şi momente muzicale speciale, organizatorii promit şi alţi artişti îndrăgiţi, români şi străini, pe scena Festivalului.Pentru cele patru zile ale Festivalului, organizatorii au pus în vânzare mai multe categorii de bilete – Club Cerbul de Aur, VIP, Categoria 1, Categoria 2 şi Categoria 3 şi abonamente, cu preţuri pornind de la 70 de lei. Acestea sunt disponibile pe Eventim.ro, UPC.ro şi în reţeaua magazinelor partenere: Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas. De asemenea, biletele se pot cumpăra şi de la casele de bilete Eventim din Cluj – în cadrul Iulius Mall şi din Bucureşti – în cadrul Cinema PRO. Biletele pot fi achiziţionate cu opţiunea de livrare prin curier, ridicare de la casa de bilete, print-at-home (in format pdf) sau în format e-ticket (bilet direct pe telefonul mobil) cu cost suplimentar 0.Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzică organizat în România şi în mod tradiţional, la Brașov.Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul oficial http://cerbuldeaur.ro/2019/ - Club Cerbul de Aur - 550,00 lei- VIP - 450,00 lei N- Categoria 1 - 360,00 lei- Categoria 2 - 260,00 lei- Categoria 3 - 199,00 lei-Club Cerbul de Aur - 275,00 lei- VIP - 215,00 lei- Categoria 1 - 175,00 lei- Categoria 2 - 125,00 lei- Categoria 3 - 70,00 lei(Fiecare seară de spectacol va începe la ora 20:30. Show-urile vor dura câte 180 de minute cu câte 2 sau 3 pauze publicitare)....................................................................................................Absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică, Bucureşti, clasa prof. Ion Cojar (1985-1989), actor, cântăreţ, compozitor, textier şi orchestrator, Ştefan Bănică jr. a lansat nu mai puţin de 16 albume de autor, peste 30 de videoclipuri, a jucat în zeci spectacole de teatru şi numeroase filme, a fost gazda şi moderatorul unor celebre show-uri TV, jurat şi mentor la la „X Factor”, a susţinut mii de concerte cu sute de mii de spectatori – concertele sale de Crăciun, de exemplu, au devenit o tradiţie.Iubitorii teatrului l-au putut vedea în „D’ale carnavalului”, de I.L. Caragiale, „Bună seara, d-le Wilde!”, de Oscar Wilde, „Visul unei nopţi de vară”, „Poveste de iarnă”, „Hamlet”, „A douăsprezecea noapte” de W. Shakespeare, „Cui i-e frică de Virginia Woolf”, de Edward Albee etc.„Eroii nu au vârstă”, „Liceenii”, „Extemporal la dirigenţie”, „Liceenii rock’n roll”, „Triunghiul morţii” sunt doar câteva dintre filmele în care Ştefan Bănică jr. a avut roluri memorabile.De-a lungul carierei, a lansat zeci de hituri precum: „Te iubesc ca un bleg”, „Rodica”, „Mi-e dor de ochii tăi”, „Găseşte-mi loc în inima”, „Te iubesc, femeie”, „Ăsta-s eu”, „Încă o zi”, „Doar o dată-i Crăciunul, „S-o facem lată”, „Dansează baba”, „Ce e dragostea”, „Să zbor” etc.A fost distins cu numeroase premii atât pentru cariera de actor şi om de televiziune, cât şi pentru cea de muzician.Irina Rimes este singurul artist român care a lansat un proiect unic: prima trilogie muzicală. „Iubiri secrete”, scrisă din suflet şi inspirată din experiențele personale ale artistei.A scris hituri pentru artişti precum INNA, Andra, Antonia, Alina Eremia, DJ Sava sau Raluka.Irina a lansat, de asemenea şi primul album vizual din România, „Despre El”, urmat de albumul-carte „Cosmos”, ilustrat cu poezii originale şi vândut integral la doar câteva zile după apariţie.Jurat „Vocea României” ajuns deja la al doilea sezon, Irina Rimes a monopolizat topurile radio şi TV încă de la lansarea pe piaţa muzicală.