Ștefan Baciu sărbătorit la Brașov, de muzeul care-i poartă numele

Ștefan Bciu, astăzi 29, octombrie 2018, a fost sărbătorit la 100 de ani de la nașterea sa, la muzeul care-i poartă numele



Acum 100 de ani se năștea la Brașov poetul, eseistul, memorialistul, traducătorul, diplomatul, profesorul universitar, călătorul Ștefan Baciu.



Și exact astăzi 29, octombrie 2018, a fost sărbătorit la muzeul care-i poartă numele, împreună cu o parte importantă a moștenitorilor săi culturali, tinerii.



(În cadrul Muzeului Casa Mureșenilor funcționează secția de istorie de pe strada Baiulescu nr. 9, ce poartă denumirea Casa Memorială „Ștefan Baciu”)



Alături de membrii proiectului „I Dance You”, poezia a prins viață, culoare, dinamism și corporalitate. Au participat și elevii Școlii Gimnaziale Nr. 2 „Diaconu Coresi” din Brașov sub îndrumarea doamnelor profesoare: Lizica Mihaela Furnică și Carmen Coman. Și-au dat concursul Anamaria Guguian și Roxana Elena Davidov.



Prin poezie și dans, în cadrul unui interesant Performance Workshop inițiat de Muzeul Casa Mureșenilor Brașov/ Casa Memorială „Ștefan Baciu” s-a arătat că pentru brașoveni rămâne vie în memorie personalitatea lui Ștefan Baciu.



În anul înfăptuirii Marii Uniri, acum 100 de ani, se năștea la Brașov poetul, jurnalistul, traducătorul, memorialistul, eseistul, criticul de artă, profesorul universiar, diplomatul, Ștefan Baciu, numit de noi, brașovenii, „Poetul orașului”, al cărui destin fabulos avea să uimească o întreagă lume.



ŞTEFAN BACIU – s-a născut la 29 octombrie 1918, ca fiu al lui Ioan Baciu (profesor) şi al Elisabetei Baciu (casnică). Cursurile liceale le urmează la liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, avându-i ca profesori pe Emil Cioran (logică şi filozofie), Octav Suluţiu (limba franceză, Ioan Baciu – tatăl poetului (limba germană).



Debutează în anul 1933 în revista „Răboj” cu poezia „Eu”, care îi apare tradusă în limba germană în revista „Klingsor”, în acelaşi an.



Pentru volumul său de debut „Poemele poetului tânăr” primeşte în anul 1935, la vârsta de 17 ani, „Premiul scriitorilor tineri” al „Fundaţiilor regale”.



Între anii 1937-1941 urmează cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, luându-şi licenţa în drept în anul 1941. În perioada 1938-1946 este redactor la reviste din Bucureşti, ca „Universul literar” – redactor al rubricii „Cântece noui”, unde debutează, printre alţii, St. Aug. Doinaş şi Ion Caraion, „Gândirea”, „Rampa”, „Bis”, „Arta nouă” etc.



În aprilie 1945 se căsătoreşte cu Mira Simian. În octombrie 1946 pleacă, împreună cu soţia sa, în Elveţia, ca ataşat de presă al Legaţiei României de la Berna. Colaborează la reviste literare din Elveţia.



În anul 1949 pleacă în America Latină, la Rio de Janeiro – Brazilia, unde este redactor la un important ziar, „Tribuna de Imprensa”.

Despre această perioadă din viaţa sa, Ştefan Baciu scrie o carte intitulată „Lavradio 98” (1982), care a constituit un adevărat „Best-seller”.

Călătoreşte într-un mare număr de ţări ale continentului sud-american, America Centrală şi zona Caraibelor: Argentina, Nicaragua, Peru, Guatemala, Venezuela, Costa-Rica, Santo Domingo, San Salvador, Honduras, Mexic, Cuba, Haiti, etc.



Profund cunoscător al literaturii latino-americane, Ştefan Baciu este autorul a două importante antologii: „Antologia poeziei latino-americane” (2 volume, 1974) şi „Antologia poeziei surrealiste latino-americane” (1981).



În anul 1962 este invitat în SUA, ca profesor de literatură hispano-americană la Universitatea din Seattle, iar în anul 1964 este invitat şi se stabileşte în Hawaii, ca profesor de literatură hispano-americană la universitatea din Honolulu-Hawaii.



Ştefan Baciu este autorul a peste 100 volume de poezie, memorialistică, eseistică, traduceri şi a peste 5000 de articole şi studii, apărute în presa română, germană, franceză, latino-americană, nord-americană, elvetiană.



Ştefan Baciu s-a stins din viaţă la Honolulu, la 6/7 ianuarie 1993 (Ziua de Bobotează în Honolulu, respectiv, ziua de Sf. Ion în România).



Ştefan Baciu a fost „Cetăţean de onoare” al oraşului Rio de Janeiro, „Consul de Bolivia” în Honolulu-Hawaii, „Profesor Emeritus” al Universităţii din Honolulu-Hawaii.



În anul 1991 i s-a decernat Decoraţia de Onoare a Meritului Cultural cu grad de Comandor de către Ministerul Educaţiei şi Culturii din Bolivia. Din 1996 este „Cetăţean de Onoare” – Post-mortem – al Nadeşului.





Sursa: muzeulmuresenilor.ro Ştefan Baciu (1918-1993)