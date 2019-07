„Steagu' şi Rapid într-un meci cum nu s-a mai pomenit!”

Duminică, 14 iulie 2019, de la ora 18:00, va fi celebrat fotbalul jucat din pasiune, precum şi apartenenţa la comunitate. „Stegarii” înfruntă Rapidul suporterilor, Asociatia Clubul Sportiv Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului şi strâng haine, rechizite şi jucării pentru copiii defavorizaţi ai oraşului.Primul gol al meciului va fi celebrat aruncându-se în teren jucării de pluş. La porţile de acces de pe strada str. Stadionului şi Poarta Mare se vor putea lăsa pachete cu rechizite, haine și alte jucării.Fiecare spectator care aduce haine, rechizite sau jucării va putea intra cu încă o persoană pe acelaşi bilet.T2 și T1 - 15 LEIT-VIP (Fotolii) - 50 LEI (se achiziționează doar în ziua meciului de la recepția stadionului și de asemenea prin rezervare pe pagina SR Brașov printr-un mesaj privat)*copiii sub 14 ani însoţiţi de un adult beneficiază de intrare gratuită la T2 și T1.*galeria rapidistă are acces gratuit în sectorul oaspeților - T1 spre Fartec.Biletele se pot cumpără în format fizic până duminică la prânz, de la Deanes Irish Pub & Grill, Pub Vlahuta, Subway Republicii și FORMA by Antochi Dragos.Online se pot cumpără până la ora meciului de pe: https://www.iabilet.ro/bilete-meci-amical-sr-brasov-rapid-fng-44121/ În ziua meciului biletele se vor găsi la casele de la stadion începând cu ora 16:00.Buticurile „galben-negre” din incinta stadionului vor pune la dispoziția suporterilor, la prețul unic de 5 lei, băuturi răcoritoare, ceaiuri calde, cafea, alune, ciocolată de casă, salam de biscuiţi floricele, snacks-uri etc.Echipa suporterilor rapidişti a promovat în această vară în Liga a 4-a, câştigând Seria a 2-a a Ligii a 5-a Bucureşti cu 9 puncte avans. Echipa alb-vişinie a câştigat 16 din cele 18 meciuri disputate, pierzând doar unul, marcând 72 de goluri şi încasând 16.În viitoarea ediţie a Ligii a 4-a Bucureşti giuleştenii vor avea un sezon de foc, Steaua şi Carmen fiind doar doi dintre adversarii care ţintesc promovarea.Brașovenii au încheiat precedentul sezon de Liga a 3-a pe locul 7, cu linia de clasament 12-7-11, golaveraj 48-34, 43 de puncte.„Stegarii” au disputat pe 25 iunie 2019 primul test al verii, fiind învinși acasă cu 4-0 de vicecampioana României, FCSB.Problemele financiare din toamna anului 2018 au compromis obiectivul promovării, dar în retur clubul și suporterii i-au descoperit pe #CopiiiOrașului, tineri cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, care au reușit să mențină echipa pe linia de plutire în ciuda tuturor predicțiilor sumbre.SR Brașov a fost înființat de suporterii „stegari” pe 14 iulie 2017, după falimentul FC Brașov.