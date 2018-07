Stația de călcat, micul electrocasnic care nu trebuie să lipsească din casa unei familii

Cu toții știm cât de anevoios și chiar plictisitor poate să pară câteodată călcatul rufelor, mai ales dacă avem un volum mare de haine de călcat, situație adeseori întâlnită în cadrul oricărei familii. Din fericire, există un electrocasnic care ne poate ajuta să facem această sarcină mai rapidă și mai plăcută.Stația de călcat este varianta modernă a fierului de călcat și un ajutor de excepție pentru orice familie. Cum se diferențiază o stație de călcat de un fier de călcat? Din perspectiva componentelor, o stație de călcat are în plus un rezervor de apă încorporat, ceea ce înseamnă că este și mai mare ca volum față de un fier de călcat. Acest lucru nu este, însă, un impediment, întrucât manevrarea stației este în continuare ușor de realizat iar experiența, în sine, foarte confortabilă. Din punct de vedere al prețului, are un cost mai ridicat față de un fier de călcat, însă și performanța este mult mai bună . Ca o investiție pe termen lung, o stație de călcat este soluția perfectă pentru familiile numeroase, în care volumul de haine de călcat este foarte mare. Generează o cantitate de aburi mult mai mare față de un fier de călcat, ceea ce contribuie la un timp mai scurt acordat călcatului rufelor. În plus, hainele tale vor arăta impecabil, aburii pătrunzând în profunzimea țesăturilor, înlăturând astfel chiar și cutele cele mai pregnante. Asta înseamnă că nu va trebui să stai ore în șir călcând, ci vei finaliza această sarcină într-un timp mult mai scurt comparativ cu situația în care ai utiliza un fier de călcat și, în consecință, te vei putea bucura mai mult de timpul petrecut alături de cei dragi! Poate fi utilizată și pentru a călca cămăși, sacouri, rochii direct de pe umeraș, astfel încât, în final, acestea vor arăta impecabil. Acest aspect semnifică faptul că o stație de călcat se bucură de funcția de călcare pe verticală. Riscul de a arde anumite țesături este mult mai mic în cazul utilizării unei stații de călcat, chiar și atunci când temperaturile ating cote ridicate. De ce? Deoarece poți să setezi, separat, temperatura aburului.Fără îndoială, o stație de călcat este o alegere mult mai bună pentru o familie decât un fier de călcat. Chiar și prin raportare la costul mai ridicat, o stație de călcat îți garantează: o mai bună performanță, un timp mai scurt dedicat sarcinii călcatului și rezultate mult mai satisfăcătoare. Diferența dintre un fier de călcat și o stație de călcat se raportează la cele 3 componente menționate anterior și poate fi cu greu suplinită odată ce ai încercat o stație de călcat și ai observat cât de mult îți ușurează munca.Pe piață vei găsi o mulțime de modele de stații de călcat și este foarte probabil să găsești un model care să se încadreze în bugetul tău. Recomandarea mea este să îți începi căutarea online, în magazine specializate, precum emag.ro, pentru a putea compara cu ușurință specificațiile unor modele diferite și pentru a analiza review-urilor celorlalți. Cu siguranță vei găsi un model care să potrivească așteptărilor tale!