Starul irlandez Ronan Keating, în recital la Cerbul de Aur 2019, în Seara de Gală

Descriere foto: Ronan Keating va urca pe scena Cerbului de Aur! Artistul va susţine un recital sâmbătă, 24 august 2019, în Seara de Gală; Sursa: cerbuldeaur.ro



Starul irlandez Ronan Keating va urca pe scena Cerbului de Aur! Artistul va susţine un recital sâmbătă, 24 august 2019, în Seara de Gală



Ronan Keating, starul irlandez care a vândut zeci de milioane de albume ca artist solo şi membru al celebrei trupe Boyzone, va susţine un recital la Festivalul Cerbul de Aur 2019. A cucerit Mapamondul cu „When You Say Nothing at All”, după ce mai fusese în topuri pe primul loc alături de Boyzone. Iar acum, pe 24 august 2019, va urca pe scena Cerbului de Aur!



Va fi o seară în care emoţiile vor ajunge la cote maxime! În Seara de Gală, când vom afla câştigătorii ediţiei 2019, vom avea ocazia și să fredonăm alături de Ronan Keating unele dintre cele mai romantice melodii.



„Cu Ronan Keating nu dai greş când vrei să cucereşti pe cineva, în cazul de faţă publicul din Piaţa Sfatului şi pe telespectatorii din faţa micilor ecrane. Am dorit să aducem la Cerbul de Aur un artist iubit de toate vârstele. Cine n-a dansat măcar o dată pe melodiile lui? Dacă e totuşi cineva, atunci sigur, după recitalul de la Cerb, nu va mai fi! Suntem fericiţi să ducem mai departe tradiţia recitalurilor premium la Cerbul de Aur şi să oferim publicului concerte ale unor artişti de top cum este şi Ronan Keating", a explicat Smaranda Vornicu-Shalit, directorului Festivalului.



Cântăreţ, compozitor, jurat şi vocal coach la talent show-uri, Ronan Keating are o carieră impresionantă. A fost lider al trupei Boyzone cu care a lansat şapte albume de studio şi numeroase hituri şi a vândut 25 de milioane de albume.



În 2000 a început cariera solo, lansând nu mai puţin de zece albume, vândute în 20.000 de milioane de exemplare. Single-ul său „When You Say Nothing at All” de pe coloana sonoră a filmului Notting Hill a făcut înconjurul lumii şi a ajuns No.1 în topurile din mai multe ţări.



În Australia Ronan Keating este cunoscut şi ca jurat al emisiunilor X Factor şi All Together Now şi vocal coach pentru talent show-ului The Voice (2016).



A 19-a ediţie a Festivalului va avea loc în perioada 22 – 25 august 2019, pe scena de la Braşov urmând să urce nume mari ale muzicii din România şi din străinătate. Primele nume anunţate deja fiind Ştefan Bănică jr. şi Irina Rimes, însă urmează şi alte surprize!





Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzică organizat în România şi în mod tradiţional, la Brașov.



De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.



Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.