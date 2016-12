Start pentru sărbătorile de iarnă, la Râşnov

Descriere foto: Sărbători de iarnă, la Râşnov; Sursa foto: bzb.ro



Deja s-a dat startul sărbătorilor de iarnă la Râşnov. Ornamentele de sărbători au fost aprinse încă de ieri seară în staţiunea braşoveană, bradul şi „tavanul” de lumini aducând un aer aparte în Piaţa Unirii.



Sezonul sărbătorilor de iarnă a fost deschis duminică seară la Râşnov, centrul de interes fiind reprezentat în acest an de Piaţa Unirii, după transformarea acesteia în pietonal.



O mulţime de localnici şi turişti s-au strâns în centrul istoric, unde pentru că Moş Crăciun, bradul şi sărbătorile sunt în primul rând ale copiilor, aceştia au oferit un moment artistic pentru publicul spectator.



A avut loc un spectacol pentru cei prezenţi. Pe scenă au urcat Denis Costea, Sandra Stănilă, fosta participant la Next Star – Cătălina Neacşu, Ana Maria Parfene, Darius Radu, Cătălina Neacşu, Sorina Rucărean, Denisa Olenic, Denisa Titilincu, Miruna Neculai, Alexandra Băncilă (participant la festivalul „Mamaia Copiilor”) şi Irina Tampa, micuţi talentaţi care au însufleţit spectatorii în aşteptarea Moşului.

Moş Craciun a sosit la 18 fix, chiar în momentul în care luminile de sărbătoare s-au aprins peste centrul Râşnovului.



„Declarăm deschis sezonul sărbătorilor, prilej cu care urăm tuturor râşnovenilor să uităm, măcar pentru un moment, de probleme, să fie fericiţi şi să aibă parte de căldură în suflete şi în sânul familiei”, a spus Liviu Butnariu.



Centrul oraşului Râşnov a fost parcă transformat într-un tărâm de poveste, „cerul înstelat” de deasupra Pieţeii Unirii şi Bradul de Crăciun fiind admirate de mulţimea de localnici şi turişti prezentă la eveniment.



Piaţa Unirii s-a umplut de oameni veniţi să asiste la evenimentul de aprindere a iluminatului de sărbătoare. Ca în fiecare an, nici copiii dar nici adulţii nu au stat departe de selfie-urile cu renul moşului.



De acum, Moş Crăciun va primi oaspeţi la Râşnov în fiecare seară.



La fel ca în anii trecuţi, Moş Crăciun apelează la copii pentru a-i ajuta şi pe cei nevoiaşi, iar cei care îl vizitează, pentru a-i lăsa tradiţionalele scrisori, la căsuţa lui din centrul oraşului deschisă până în seara de 24 decembrie (între orele 18.00 şi 20.00), pot lăsa şi o mică jucărie care le va înveseli sărbătorile celor care nu au prea multe.



Totodată, atât cei mici cât şi cei mari, pot dona la căsuţa Moşului şi haine pe care nu le mai poartă, pentru ca acestea să le fie dăruite celor din familiile mai sărace sau din centrele de plasament.



În Ajunul Crăciunului, Moşul va împărţi copilaşilor daruri, dar şi dulciuri.



Pentru a putea răspunde şi celor care nu sunt foarte aproape, Moşul primeşte scrisori pe adresa Piaţa Unirii 12, Râşnov - 505400, iar pozele pe care micuţii le fac în timpul vizitei pot fi găsite pe Facebook, la „Mos Craciun Rasnov”.





Sursa: bzb.ro