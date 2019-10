Start de an universitar cu număr record de studenți la Academia „Henri Coandă”

Ieri s-a deschis anul universitar şi la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, unde sunt, în total, peste 500 de studenţi. „Cer senin” le-au urat tinerilor reprezentanţi ai Ministerului Apărării şi ai Forţelor Aeriene, ai autorităţilor publice, dar şi conducerea instituţiei academice.



Şi la „Henri Coandă” sunt mai mulţi „boboci” faţă de alţi ani, care, însă, vor simţi emoţiile cu adevărat la depunerea jurământului, în 24 octombrie 2019.



Număr record de „boboci”, 40% fete



„Academia Forţelor Aeriene are un număr record de 200 de «boboci» şi acest lucru pentru noi are o semnificaţie foarte importantă şi aduce totodată o mare responsabilitate. Este prima dată când primim un număr atât de mare de tineri, dar mă bucur că s-au adaptat foarte repede condiţiilor cazone. Dintre ei, în jur de 40% sunt fete, o proporţie care s-a păstrat în ultimii ani. Sunt mândru de ei, sunt fericit că au ales Academia Forţelor Aeriene şi vă pot spune că anul acesta au intrat aici cu note extraordinar de bune”, a spus comandantul Academiei, general de flotilă aeriană, conf. univ. dr. Gabriel Răducanu, totodată rectorul instituţiei de învăţământ.



Patru ani în loc de trei



Potrivit acestuia, în viitor, Academia se va deschide şi civililor, dar vor mai fi câteva modificări ce sunt pregătite din acest an şi vor fi puse în practică din anul universitar următor. Astfel, potrivit rectorului Academiei, planurile de viitor ale Academiei se canalizează pe o reformă semnificativă a învăţământului, cu programe de patru ani (în loc de trei), la licenţă (însă masteratul va avea doar un an), un program de licenţă în meteorologie şi patru specializări noi pentru licenţă şi master.



În ceea ce priveşte programul în meteorologie, acesta este unicat în România, va fi deschis studenţilor care îşi doresc această specializare începând de anul universitar viitor şi pentru prima oară la Braşov, în acest program se vor putea înscrie şi civili, alături de militari. Aceştia vor da aceleaşi examene ca şi militarii, vor avea aceeaşi materie de studiu şi nu vor participa la pregătirea militară specifică celor care îşi doresc să facă o carieră în armată.