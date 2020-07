Stagiunea estivală a proiectului ,,Bastionul Artiştilor” a intrat în luna a doua

Descriere foto: Prima stagiune estivală a proiectului ,,Bastionul Artiştilor” a intrat cu succes și cu o mulțime de spectacole programate, în luna a doua; Sursa: bzb.ro





Proiectului ,,Bastionul Artiştilor”, de la Bastionul Ţesătorilor din Brașov, a intrat în luna a doua de evenimente, iar pentru braşoveni au fost pregătite 11 spectacole de teatru, 8 concerte, 12 spectacole pentru copii şi un cine-concert, din care 5 deja au fost programate în week-end-ul care a trecut.



E bine de știut că în noul circuit de vizitare al Bastionului Ţesătorilor au fost incluse părţi care niciodată nu au fost deschise publicului larg. De asemenea, pentru prima oară în istoria muzeală a monumentului istoric, publicul va avea acces în curtea interioară şi prin portiţa dinspre Promenada Tâmpei şi a fost creat un nou traseu de plimbare care, plecând de sub Tâmpa, trece prin curtea bastionului şi coboară pe lângă Olimpia, pe strada G. Coşbuc, în strada Castelului.



Accesul în curtea Bastionului Ţesătorilor este gratuit, dar pentru evenimente se plătesc bilete. Noua organizare a Bastionului Ţesătorilor a determinat şi o extindere a programului de vizitare.



Astfel, cu excepţia zilei de luni a fiecărei săptămâni, când muzeul este închis, Bastionul Ţesătorilor este deschis pentru vizitatori, în intervalul orar 10:30 – 20:00, cu prelungirea programului până la ora 21:30, exclusiv pentru stagiunea Bastionului Artiştilor”.







Mai multe detalii despre evenimente se găsesc pe pagina de facebook/Bastionul artistilor.





...............................................................................................................





PROGRAMUL ,,BASTIONULUI ARTIŞTILOR” – IULIE 2020





Marţi, 7 IULIE 2020, ora 19:00



Recital Cameral, Gaudeamus Quartet, Filarmonica Braşov

Program: W. A. Mozart - Cvartet în Do major KV 157, C. Dimitrescu - Dans ţărănesc, Fr. Kreisler - Schön Rosmarin, Fr. Kreisler - Liebesleid (Chagrin d'amour), Fr. Kreisler - Liebesfreud (Plaisir d'amour), L. Searle - Blues tango, L. Searle - Evening shadows, C. Gardel - Por una cabeza





Miercuri, 8 IULIE 2020, ora 17:30



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

,,Fata babei şi fata moşneagului” de Valentin Dobrescu, Regia şi scenografia: Valentin Dobrescu; muzica: Alin Macovei Moraru





Joi, 9 IULIE 2020, ora 19:00



Concert simfonic, Filarmonica Braşov

Dirijor: Cristian Oroşanu

Program, ,,Muzică vieneză”: A.Salieri – Sinfonia veneţiană în Re major, W. A. Mozart – Uvertura la opera „Directorul de teatru”, Fr. Schubert – Simfonia a V-a în Si bemol major D. 485





Vineri, 10 IULIE 2020, ora 20:00



Teatrul ,,Sică Alexandrescu” Braşov

,,Mincinosul” de Carlo Goldoni, Regia artistică: Vasile Nedelcu; Scenografia: Andra Bădulescu Vişniec





Sâmbătă, 11 IULIE 2020, ora 11:00



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

,,Povestiri de buzunar” de Liviu Steciuc, Regia: Liviu Steciuc; scenografia: Eniko Simo





Sâmbătă, 11 IULIE 2020, ora 20:00



Centrul Cultural ,,Reduta” Braşov

,,Îmblânzirea Scorpiei – My Kate”, Regia artistică: Alina Hiristea; scenariu de Radu Aldulescu după William Shakespeare.





Duminică, 12 IULIE 2020, ora 11:00



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

„Alina şi gâscănelul”, Regia artistică: Adrian Farca; scenografia: Eniko Simo



Duminică, 12 IULIE 2020, ora 20:00



Teatrul ,,Sică Alexandrescu” Braşov

,,Un bilet spre fericire” de Spiró György, Regia artistică: Diana Lupescu; Scenografia: Luana Drăgoiescu





Marţi, 14 IULIE 2020, ora 19:00





Recital „Academic Clarinet Quartet”, Filarmonica Braşov

În program lucrări de S. Joplin, S. Păutza, W. Botsford, N. Paganini, Z. Abreu.

Recital cvartetul „Impressione”, Filarmonica Braşov

În program muzică de film şi café concert.



Miercuri, 15 IULIE 2020, ora 17:30



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

,,Păcală în satul lui” de Valentin Dobrescu, Regia artistică şi scenografia: Valentin Dobrescu; muzica: Alin Macovei Moraru



Joi, 16 IULIE 2020, ora 19.00



Concert simfonic, Filarmonica Braşov

Dirijor: Ovidiu-Dan Chirilă, Solist: Dănuţ Manea

Program: A.Vivaldi, „Anotimpurile”



Vineri, 17 IULIE 2020, ora 20:00



Teatrul ,,Sică Alexandrescu” Braşov

,,Portugalia” de Zoltan Egressy, Regia artistică: Sorin Militaru, Scenografia: Alina Herescu





Sâmbătă, 18 IULIE 2020, ora 11:00



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

,,Ridichea uriaşă” de Delia Gavlitchi, Regia: Delia Gavliţchi; scenografia: Marian Sandu; muzica: Corina Sârbu





Sâmbătă, 18 IULIE 2020, ora 20:00



Centrul Cultural ,,Reduta” Braşov

,,Îmblânzirea Scorpiei – My Kate”, Regia artistică: Alina Hiristea; scenariu de Radu Aldulescu după William Shakespeare.





Duminică, 19 IULIE 2020, ora 11:00



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

,,Scufiţa roşie” de Valentin Dobrescu, Regia şi scenografia: Valentin Dobrescu; muzica: Alin Macovei Moraru



Duminică, 19 IULIE 2020, ora 20:00



Teatrul ,,Sică Alexandrescu” Braşov

,,Un bilet spre fericire” de Spiró György, Regia artistică: Diana Lupescu; Scenografia: Luana Drăgoiescu





Marţi, 21 IULIE 2020, ora 19.00



Concert simfonic, Filarmonica Braşov

Dirijor: Ovidiu-Dan Chirilă, Solist: Florin Ionescu-Galaţi, vioară

Program: P. Nardini, ,,Concert în mi minor”, G. B. Pergolesi, ,,Concert”, A.Corelli, „Folie d'Espagne”



Miercuri, 22 IULIE 2020, ora 17:30



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

,,Povestea lui Tom Degeţel” de Valentin Dobrescu, Regia artistică şi scenografia: Valentin Dobrescu; muzica: Alin Macovei Moraru





Joi, 23 IULIE 2020, ora 19.00



Concert simfonic, Filarmonica Braşov

Dirijor: Cristian Oroşanu

Program: L. van Beethoven, Uvertura „Egmont” op. 84, Simfonia a VII-a în La major op. 92





Vineri, 24 IULIE 2020, ora 20:00



Teatrul ,,Sică Alexandrescu” Braşov

,,Mincinosul” de Carlo Goldoni, Regia artistică: Vasile Nedelcu; Scenografia: Andra Bădulescu Vişniec



Sâmbătă, 25 IULIE 2020, ora 11:00



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

,,Aladin şi lampa fermecată” de Gheorghe Balint, Regia: Gheorghe Balint; scenografia: Mihai Pastramagiu





Duminică, 26 IULIE 2020, ora 11:00



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

,,Gulliver în ţara păpuşilor” de Liviu Steciuc, Regia: Liviu Steciuc; scenografia: Simo Eniko





Duminică, 26 IULIE 2020, ora 20:00



Teatrul ,,Sică Alexandrescu” Braşov

,,Un bilet spre fericire” de Spiró György, Regia artistică: Diana Lupescu; Scenografia: Luana Drăgoiescu





Marţi, 28 IULIE 2020, ora 19.00



Recital „On wings of song”, Filarmonica Braşov

Solişti:Bogdan Costache – vioară, Ana-Maria Negrea – pian

În program lucrări de Fr. Kreisler, A. Dvořák, J. Williams, E. Elgar, M. Ponce, S. Rachmaninov, J. Massenet, V. Monti, L. Godowsky – J. Heifetz.





Miercuri, 29 IULIE 2020, ora 17:30



Teatrul pentru copii ,,Arlechino” Braşov

,,Pinocchio” de Gheorghe Balint, Regia: Gheorghe Balint; scenografia: Mihai Pastramagiu





Joi, 30 IULIE 2020, ora 19.00



Concert de muzică românească de inspiraţie folclorică, Filarmonica Braşov

Dirijor: Ovidiu-Dan Chirilă, Solist: Florin Ionescu-Galaţi, vioară

Program: D. Popovici, ,,Codex Caioni” (selecţiuni), C. Dimitrescu, Dans ţărănesc pentru orchestră, C. Porumbescu, Balada pentru vioară şi orchestră, O. D. Chirilă, ,,Pelin Beau”, A. Alessandrescu, ,,Amurg de toamnă, schiţă pentru orchestră de coarde”, Moment poetic cu versuri de Şt. O. Iosif, M. Negrea, Tarantelă din suita simfonică „Prin Munţii Apuseni”, O. D. Chirilă, ,,Mărţişor”, O. D. Chirilă, ,,Suită din Transilvania” (Pentalogicum Dacicum)







Vineri, 31 IULIE 2020, ora 20:00





Teatrul ,,Sică Alexandrescu” Braşov

,,20 de minute cu îngerul” de Alexandr Vampilov, Regia artistică: Răzvan Marinescu; Scenografia: Mirona Faloba