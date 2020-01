Stadionul Tineretului intră în reparaţii

Deocamdată, arena sportivă va fi readusă „pe linia de plutire”. O decizie privind modernizarea stadionului se va lua în cursul anului



Stadionul Tineretului din Braşov va fi preluat în această lună de Direcţia de Adminstrare a Infrastructurii Sportive din Primărie, instituţie care se va ocupa şi de întreţinerea lui. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, a declarat că după ce se va aproba bugetul local, direcţia va face şi unele lucrări.



„Direcţia va aloca în bugetul propriu sumele pentru reparaţiile necesare, astfel încât să fie funcţional şi să poată găzdui competiţii sportive. De asemenea, se va face inclusiv branşarea la utilităţi”, a declarat Sorin Toarcea.





Cel puţin 150.000 lei pentru documentaţii



Acesta a mai spus că tot anul acesta ar urma să se identifice soluţia optimă pentru realizarea, la Braşov, a unui stadion modern. „Încă de anul trecut, la ultima rectificare a bugetului local, a fost prevăzută suma de 150.000 de lei, pentru realizarea documentaţiei care să stabilescă soluţia optimă pentru acestă investiţie. Vor urma noi discuţii cu specialiştii, iar în bugetul local pe anul în curs, pentru aceste documentaţii se vor aloca cel puţin 150.000 de lei”, a precizat Sorin Toarcea.



Reamintim că, în luna noiembrie a anului trecut, Primăria Braşov a anunţat că pentru viitorul stadion al oraşului sunt luate în calcul două variante. Una ar fi modernizarea Stadionului Tineretului, cu o capacitate de maxim 12.000 de locuri, alternativa fiind construirea unui stadion nou, cu o capacitate de 35.000 de locuri, lângă viitoarea sală polivalentă, unde este acum Baza Sportivă Braşovia. Totuşi, pentru a se putea construi un stadion în locul bazei Braşovia, municipalitatea va trebui să rezolve problema terenului, care acum este al Ministerului Educaţiei.



Şantierul sălii polivalente, deschis în 2020?



Tot în ceea ce priveşte infrastructura sportivă, Primăria Braşov vrea să lanseze în acest an şi licitaţia de lucrări pentru construcţia sălii polivalente, investiţie estimată la 221.848.739 lei. „Proiectul tehnic va fi primit până la finalul lunii mai, apoi vom putea lansa licitaţia de lucrări. Scopul nostru este să lansălm licitaţia cât mai repede şi dacă se poate, să începem în acest an şi lucrările de construcţie”, a spus Toarcea.



Complexului Multifuncţional Sala Polivalentă Braşov se va construi în locul fostului Stadion Municipal Braşov. Prin acest proiect se va amenaja o sală principală, cu capacitate de 10.059 de locuri, plus una de antrenament cu gradene, cu o capacitate de peste 1.152 de locuri. Proiectul mai include şi amenajarea zonei din jurul sălii.



Complexul va beneficia de toate facilităţile pentru spectatori, sportivi sau artişti, dar va avea şi zone VIP sau pentru mass media.