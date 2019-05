România va avea un nou stadion cochet în viitorul apropiat, într-un oraş micuţ, care în acest moment nu are echipă la nivel naţional, ci doar în campionatul Ligii 4. După Alexandria şi Slatina, reşedinţele judeţelor Teleorman, respectiv Olt, Zărneştiul, un orăşel din juţelul Braşov cu o populaţie puţin peste 20.000 de locuitori, va beneficia de sprijinul Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) pentru a construi de la zero un stadion aflat acum în paragină.



Edilul oraşului Zărneşti, Alexandru Igrişan, reprezentant al partidului PSD, a prezentat, astăzi, pe pagina sa de facebook, proiectul ”Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare şi dotare bază sportivă Zărneşti”, care vizează, mai exact, baza sportivă Torpedo, ajunsă în patrimoniul primăriei, în contul datoriilor fostului proprietar către bugetul local.

”Acest proiect este derulat prin Compania Naţională de Investiţii, "Programul naţional de construcţii de interes public sau social", Subprogramul "Complexuri sportive" având o valoare totală de 18.686.663,86 Ron, sumă nerambursabilă. El prevede în primul rând reabilitarea şi nu numai, a fostei baze sportive Torpedo.

În urma parcurgerii procedurilor de verificare a documentaţiei, care au început în decembrie 2017, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici prin Ordinul MDRAP nr. 1302 din 12.03.2019. Ulterior, s-a procedat la predarea amplasamentului către Compania Naţională de Investiţii. La momentul de faţă se lucrează de către C.N.I. la întocmirea caietului de sarcini pentru a demara procedura de achiziţie publică şi ulterior execuţia propriu-zisă.

Consider că, această investiţie este utilă atât sportivilor de performanţă pe care îi are oraşul Zărneşti, dar şi tuturor cetăţenilor care îşi doresc să practice sport de placere”, a anunţat primarul oraşului Zărneşti.

Noua bază sportivă Torpedo va avea un teren de fotbal, vestiare, tribune, pistă de atletism, cantonament, birouri, terenuri de tenis, dar şi o sală de box.



Aşa ar trebui să arate noua bază sportivă Torpedo din Zărneşti

Baza sportivă Torpedo a fost construită în anii comunismului, pentru muncitorii de la uzina de armament din Zărneşti, iar condiţiile bune de care beneficia au atras marile echipe din România să îşi desfăşoare acolo inclusiv cantonamentele. Odată cu declinul uzinei, după Revoluţie, a început atât declinul echipei gazdă, cât şi a bazei spotive, care acum a ajuns în paragină. La începutul anului 2015, primăria Zărneşti a preluat stadionul de la conducerea uzinei, în contul datoriilor către bugetul local, iar în tot acest timp a pus la cale acest proiect de reconstruţie.



Aşa arată acum baza sportivă Torpedo din Zărneşti

Echipa Torpedo Zărneşti a rezistat în fotbalul românesc timp de 66 de ani. Primul meci oficial l-a avut în 1947, iar cel mai cunoscut jucător a fost internaţionalul Valentin Stănescu, cel care dă numele stadionului Rapidului, demolat în acest an. Torpedo a dat mulţi jucători echipelor braşovene, cei mai cunoscuţi fiind Leo Silaghi şi Dragoş Bucur la FC Braşov. Ultimul produs de marcă al şcolii de la Torpedo a fost Rareş Enceanu. În 2013, din cauza problemelor financiare, Torpedo Zărneşti nu s-a mai înscris în campionat, astfel că fotbalul din oraş a continuat cu Olimpic Zărneşti, echipă finanţată de primăria Zărneşti.

Actuala echipă, Olimpic Zărneşti, ocupă primul loc în Liga a 4-a Braşov, după 14 meciuri jucate, având opt puncte avans în faţa formaţiei Steagu Roşu Braşov, care are un joc în plus disputat. Olimpic, care îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe stadionul Celuloza, are şanse să ajungă la barajul pentru promovarea în Liga 3 dacă îşi îndeplineşte condiţiile de licenţiere pentru fotbalul profesionist.

„Am început lucrări de renovare la stadionul Celuloza, pentru că până va fi gata baza sportivă Torpedo să putem juca în Liga a 3-a pe acest stadion. Zărneştiul are nevoie de o bază sportivă modernă. Cred că în toamnă vor începe lucrările la baza sportivă Torpedo, iar în maxim doi ani vom avea un complex sportiv ultramodern“, a spus, pentru Monitorul Expres, Bogdan Chiriţescu, preşedintele clubului Olimpic Zărneşti.

Momentan, Compania Naţională de Investiţii (CNI) se implicată în proiectele arenelor din Bucureşti, pentru Campionatul European de fotbal din 2020, Steaua, Giuleşti, Dinamo şi Arcul de Triumf, iar contract de construcţie a fost semnat şi pentru stadionul municipal din Alexandria. Următorul pe lista CNI va fi stadionului 1 Mai din Slatina, oraş care, în acest moment, are echipă tot în Liga a 4-a.





