Sporturi la care fiecare bărbat trebuie să se priceapă

Fotbal

Poker

Șah

Concluzie

În secolul 21 totul se rezumă la rivalitate, cine este mai bun la un anumit lucru, cine are mașină mai bună, cine a mers într-un loc mai frumos în vacanță, cine are copii mai talentați. Vrând-nevrând lucrurile astea ne determină, și deoarece suntem bărbați ne pică foarte rău să pierdem la ceva. Însă sunt câteva sporturi în care putem, și nu numai că putem ci trebuie să arătăm de ce suntem capabili. Iar la sporturile următoare poți arăta că tu ești personalitatea alfa a grupului. Acestea sunt niște sporturi de la care nici un bărbat adevărat n-o să se dea înapoi, pentru că ne plac provocările.Nu este bărbat care nu a jucat până acum fotbal , ori în cartier când era copil, ori într-o seara cu amicii săi. Este unul dintre cele mai vechi sporturi din lume. Dar cu cât este mai vechi cu atât exista un prestigiu mai mare între jucători. Nu trebuie să fii tu cel mai talentat jucător de pe teren, cel care îi face pe toți și dă goluri din din orice unghi. Trebuie doar să fii un jucător bun pe postul tău ca să câștigi respectul băieților, asta poate fi și pe post de portat sau fundaș. Dacă deja dai două pase bune la cine trebuie ceilalți o să zică “bă asta joaca bine”, și ăsta e obiectivul tău.Cel mai important lucru este să rămâi calm în orice situație. Iar dacă simți că nu stăpânești în total mișcările antrenează-te, du-te la alergat sau uită-te la tutoriale pe YouTube și progresul o să vina mai rapid decât crezi.Acesta este un joc la care orice om poate participa, nu contează ce condiție fizică ai. Dacă vrei să demonstrezi că ești cel mai bun la acest joc doar invită-ți prietenii la seara pentru băieți. Stai liniștit, toți o să-ți accepte invitația, pentru că toată lumea are nevoie de relaxare, și ce metodă ar fi mai bună decât o seară cu băieții. Tot ce trebuie să faci e să ai o masă destul de mare, cărți, și ceva de mâncare.Poker-ul, după cum știți este un joc de cărți. Jucătorul mai bun pe termen scurt, este cel care are o combinație puternică de cărți. Este de altfel un joc mental, nu ajunge doar să ai cărți mai bune decât ceilalți. Poți pur și simplu să-i convingi că ai o mână mai bună prin limbajul trupului.Dacă simți că acesta nu este jocul tău, sunt și alte opțiuni. Exista o mulțime de cazinouri online unde poți încerca orice fel de joc de cazino pe gratis, pentru exersare și relaxare. Poți sa joci spre exemplu sloturi Gaminator , indiferent de dispozitivul pe care îl folosești, sau locația ta.Ei bine, poate consideri că jocul de șah este plictisitor și pentru bătrâni. Poate ai dreptate, dar dacă vrei să impresionezi un intelectual, trebuie să alegi acest sport. Jocul inițial s-a format în secolul 15 și provine din sudul Europei. Iar în secolul nostru este unul dintre cele mai populare jocuri din mediul online și offline.Nu este deloc un joc ușor, dar dacă stăpâneșt i mișcările de bază și exersezi puțin n-o să te poată opri nimeni. Stăpânirea jocului are o mulțime de beneficii. Te ajută la stimularea creierului, fapt ce rezultă într-o gândire mai buna, și o abilitate mai dezvoltată de a lua decizii în momente de criză, îmbunătățindu-ți concentrarea.Deci este un sport ideal pentru toată lumea, mai ales pentru copii, pentru care stimularea creierului și a gândirii este un lucru semnificativ. Iar cine ar fi un antrenor mai bun de șah decât un membru al familiei. Deci pune-te și învață, niciodată nu e prea târziu.Acestea sunt jocurile cele mai importante pe care ar trebui să le stăpânești pentru a crește în ochii celorlalți. Sunt sporturi vechi, dar relevante, pe care le poți învăța oricând dacă depui suficient efort. Nu-ți fă griji dacă n-o să fii cel mai bun, călătoria este mai importantă decât destinația la care ajungi. Şi în timp o să descoperi trăsături și aptitudini personale care nici n-ai știut că sunt acolo, doar ai răbdare.