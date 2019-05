Sporting Ghimbav a obţinut medaliile de bronz în Campionatul Naţional de handbal

Sporting Ghimbav a obţinut medaliile de bronz în Campionatul Naţional de handbal – junioare 3, după ce a învins în finala mică a Turneului Final echipa CSS Bacău, cu scorul 33-26 (13-11).



Fetele antrenate de Mihaela Tivadar şi Cristina Romilă au ieşit din grupele turneului care s-a desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Moreni, după ce au învins CSM Făgăraş (48-40) şi Chimia Râmnicu Vâlcea (26-24), pierzând cu CSM Bucureşti (24-44).



În semifinalele Campionatului Naţional, Sporting Ghimbav a pierdut cu CSS 2 Baia Mare (30-36), echipă care a pierdut apoi la rândul ei finala mare în faţa lui CSM Bucureşti (30-45). Astfel, formaţia bucureşteană și-a adjudecat titlul de campioană naţională la această categorie de vârstă.



„Acest rezultat este confirmarea unui an excepţional. A fost vorba în primul rând de muncă, multă muncă şi de un nucleu senzaţional. Fete care au ştiut să strângă din dinţi, fete care au ştiut să tragă de ele, fete care au crescut incredibil în valoare şi care m-au făcut şi pe mine să cresc alături de ele. Le mulţumesc din tot sufletul meu, ele ştiu cât le iubesc ... şi credeţi-mă că nu sunt doar vorbe goale! Am avut şi două premii speciale, cel mai bun portar, Maria Demeter şi cel mai bun centru, Lavinia Florea. Dar cel mai mare premiu este felul în care am învăţat să suferim, să muncim şi să ne bucurăm împreună”, a spus fosta mare handbalistă Mihaela Tivadar, antrenoarea junioarelor 3 de la Ghimbav.



Componentă a staff-ului Centrului Naţional de Excelenţă de la Braşov, aceasta a avut în lotul trupei ghimbăşene şase dintre jucătoarele pe care le pregăteşte în cadrul structurii Federaţiei Române de Handbal din oraşul nostru.



De altfel, la Turneul Final al Grupei Valoare de la Moreni, cu două premii speciale s-a ales şi Denisa Pavel, componentă, de asemenea, a CNE Braşov, care evoluează pentru OK Oneşti, jucătoarea fiind desemnată cel mai bun inter şi golgheter al competiţiei.



Bucuria Mihaelei Tivadar şi a fetelor sale a fost una de scurtă durată, pentru că în această săptămână au deja în faţă o nouă provocare: „De luni am început iarăşi munca, pentru că plecăm la turneul final al Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, cu echipa Liceului cu Program Sportiv”.