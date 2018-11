Sport la TV: număr record de meciuri la televiziunile din România

Sezonul 2018-2019 este cel mai bogat de până acum din punctul de vedere al competițiilor fotbalistice transmise de televiziunile din România. Bundesliga s-a întors pe „micile ecrane” ale românilor după un sezon de absență, iar Digi Sport a cumpărat drepturile tv ale Ligii Campionilor și Europa League, transmițând în direct chiar și 10 meciuri într-o singură zi!În luna august, microbiștii români știau că este posibil să nu vadă la tv LaLiga și Serie A, două dintre cele mai puternice campionate ale lumii. Știrea a venit ca un șoc, dar, până la urmă, s-a rezolvat. Messi și Ronaldo pot fi văzuți la lucru și în acest sezon, în competiții diferite.Dintr-unul dezastruos din punctul de vedere al telespectatorului de fotbal, sezonul 2018-2019 s-a transformat în cel mai fericit. A fost reluată și transmisia meciurilor din Bundesliga, totul culminând cu achiziționarea drepturilor de televizare pentru Europa League și Champions League de Telekom Sport, Digi Sport și Look TV, pentru următoarele trei sezoane, 2018-2021.10 meciuri din Europa League plus 12 din Liga CampionilorAstfel, marți, miercuri și joi, românii pot vedea zeci de meciuri internaționale de top. De exemplu, la data de 8 noiembrie, numai Digi Sport a transmis în direct zece partide din Europa League, pe cele 4 canale: Fenerbahce vs Anderlecht, BATE vs Chelsea, Arsenal vs Sporting, Vidi vs PAOK Salonic, Betis vs AC Milan, Lazio vs Marseille, Ludogorets vs AEK Larnaca, Astana vs Jablonec, Akhisasporvs Sevilla, Celtic vs Leipzig.TV Digi Sport și TV Telekom Sport transmit săptămânal cele mai tari 12 partide din Liga Campionilor:Marțea, de la 20:00 – 2 meciuri, pe Digi Sport 1 și 2, Telekom Sport 1 și 2Marțea, de la 22:00 – 4 meciuri, pe Digi Sport 1, 2, 3 și 4, Telekom Sport 1, 2, 3 și4Miercurea, de la 20:00 – 2 meciuri pe Digi Sport 1 și 2, Telekom Sport 1 și 2Miercurea, de la 22:00 – 4 meciuri, pe Digi Sport 1, 2, 3 și 4, Telekom Sport 1, 2, 3 și 4.Iată ce drepturi tv dețin televiziunile care și-au obișnuit telespectatorii cu competiții sportive:TELEKOM SPORTFotbal: UEFA Champions League, UEFA Europa League, Supercupa Europei, Liga 1, Liga 2, Cupa României, Campionatul Spaniei, Campionatul Italiei, Campionatul Germaniei, Campionatul Angliei (meciurile de duminică), Campionatul Cehiei, Cupa Germaniei, Cupa Angliei, Cupa Franței.Alte sporturi: Sporturi americane (NBA, NHL, NFL, Wrestling), Turnee importante din circuitul ATP, FED Cup + Cupa Davis, Formula 1, Handbal: Liga Națională + Liga Campionilor, Campionatul European de handbal, Superliga de rugby + Six Nations, Turnee de judo, Volei pe plajă.DIGI SPORTFotbal: UEFA Champions League, UEFA Europa League, Liga 1, Liga 2, Cupa României, Campionatul Spaniei, Campionatul Italiei, Campionatul Franței, Campionatul Germaniei, Cupa Italiei, Cupa Ligii Angliei, Cupa Ligii Franței.Alte sporturi: Turnee importante din circuitul WTA, Formula 1, Cupa Davis, Handbal: Liga Națională + Liga Campionilor, Volei: Liga Națională + Liga Campionilor, Baschet: Liga Națională și Euroliga.* meciurile din Liga 1 pot fi urmărite și pe Internet, pe platforma de streaming video live a Betano România EUROSPORTFotbal: Campionatul Angliei (mai puțin meciurile de duminică), Campionatul din SUA (MLS)Alte sporturi: Turneele de tenis de Mare Șlem, Champions League + Eurocupa la baschet masculin, Toate Marile Tururi de ciclism + cursele clasice, Snooker, Sporturi de iarnă, Spoturi cu motor (DTM, Le Mans, Moto GP), scrimă, judo, volei.LOOK TV şi LOOK PLUSFotbal: UEFA Champions League, UEFA Europa League, Liga I, Superliga Turciei.ProTV și ProX vor difuza în exclusivitate Euro 2020Peste 40 de meciuri ale echipei naționale de fotbal a României, jucate în intervalul 2018-2022, vor putea fi urmărite în direct la ProTV. În afara meciurilor din Nations League, aici se vor vedea şi preliminariile EURO 2020, dar și cele pentru Cupa Mondială 2022. În plus, ProTV și ProX vor difuza în exclusivitate meciurile de la Euro 2020 - 45 de partide, respectiv 6. În paranteză fie spus, România are cota5.50 la Fortuna să câștige grupa din Liga Națiunilor.Facebook câștigă terenMeciurile de top pot fi văzute și pe Internet. Primul „El Clasico” din acest sezon (FC Barcelona vs Real Madrid 5-1) a fost transmis în 165 de ţări. Microbiștii din Bangladesh, Buthan, India, Insulele Maldive, Nepal, Pakistan şi Sri Lanka nu l-au văzut la televizor, dar l-au putut urmări în direct pe Facebook, în urma unei înțelegeri cu Liga spaniolă. E posibil ca această practică să câștige teren pe viitor.Oferta foarte bogată de meciuri transmise la tv nu poate decât să îi bucure pe cei care joacă la pariuri online live, pentru că este foarte important să urmărești jocul pe care pariezi. Dacă ai putea să alegi o competiție fotbalistică pe care să o adaugi în lista celor enumerate mai sus, care ar fi aceea?